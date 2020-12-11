За пять лет к приему газа планируется подготовить более 15 тысяч домов. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Губернатор Сергей Цивилев сообщил о масштабной газификации Кузбасса. В это планируется инвестировать почти 3 миллиарда рублей.

Глава региона и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на период с 2021 по 2025 год.

- Вложения в газификацию со стороны ПАО «Газпром» за следующую пятилетку будут в 8,2 раза выше, чем за 2016 - 2020 годы. Это позволит перевести на газовое отопление как частные дома, так и котельные региона, что благоприятно скажется на экологической обстановке. Запрос на газификацию есть, программа в Кузбассе работает эффективно, за следующие пять лет в том числе планируется газифицировать территории, где раньше никогда не было сетевого газа, - отметил Сергей Цивилев.

«Газпром» вложит в проект 2,95 миллиарда рублей. На эти средства в пятилетний срок будут построены межпоселковые газопроводы в Кемеровском районе, Новокузнецке, а также газопровод-отвод с газораспределительной станцией до Прокопьевска. Это позволит создать условия для газификации территории опережающего социально-экономического развития «Прокопьевск», а также 23 населенных пунктов, включая Кемерово, Прокопьевск, территории Кемеровского округа и Новокузнецкого района. При этом в Прокопьевск сетевой газ придет впервые.

Кроме того, компания проведет техническое перевооружение газораспределительной станции «Топки», что даст возможность увеличить поставки газа действующим потребителям в Топкинском муниципальном округе и подключить новых.

Как сообщили в министерстве промышленности Кузбасса, за пять лет к приему газа планируется подготовить 15,4 тысячи домов, а также 88 котельных и предприятий.

ОТДЫХ

Туристов из Москвы пришел встречать йети

В Шерегеш прибыли первые путешественники по пакетным турам.

Из Москвы прибыли первые туристы, прилетевшие отдыхать на горнолыжный курорт Шерегеш по пакетным турам. Это стало возможным в рамках специальной программы туроператоров.

В этом горнолыжном сезоне любители активного зимнего отдыха из западной части России впервые могут летать в Новокузнецк на специальных рейсах федеральных туроператоров. В базовый пакетный тур входит перелет с учетом провоза комплекта горнолыжного оборудования, комфортабельный трансфер от аэропорта до отеля в Шерегеше и обратно, а также проживание на самом курорте.

Пассажиров первого чартерного рейса из Москвы, прибывшего 6 декабря, встречали празднично, с шорским колоритом, за который в том числе туристы любят кузбасский курорт. Туристов приветствовали главный символ Шерегеша - йети, а также шорский национальный ансамбль «Чылтыс».

Пассажиров первого чартерного рейса из Москвы встречали празднично, с шорским колоритом,за который в том числе туристы любят кузбасский курорт. Фото: Министерство туризма и молодежной политики Кузбасса.

Всего прибыли 175 туристов, из них 79 - по пакетным турам. Волонтеры службы гостеприимства Кузбасса вручили гостям значки и открытки, которые можно отправить через специальный почтовый ящик на курорте, а также буклеты о туристических предложениях региона.

Как отметили в министерстве туризма и молодежной политики Кузбасса, активная продажа пакетных туров на горнолыжный комплекс «Шерегеш» федеральными туроператорами является значимым шагом в развитии туризма в регионе. Это увеличит приток туристов со всей России, а также будет способствовать улучшению инфраструктуры и повышению качества туристических услуг. Кроме того, за счет многодневности пакетных туров увеличится продолжительность пребывания туристов на горнолыжном комплексе. Следовательно, загрузка курорта не будет провисать в так называемые «низкие сезоны», когда спрос на услуги ниже, чем предложение. В выигрыше окажутся все - гостиницы, пункты проката, кафе и рестораны, другие объекты инфраструктуры курорта.

НАША СПРАВКА

О начале продаж пакетных туров в Шерегеш в этом сезоне объявили три крупнейших туроператора России. В рамках своих уникальных туристических продуктов туроператоры обеспечивают туристов и комфортабельным трансфером непосредственно от аэропорта до курорта.

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Многие вопросы благоустройства кемеровчане решают на цифровой платформе.

Жители Кемерова активно пользуются цифровой платформой «Кузбасс Онлайн» и, как оказалось, чаще всего решают с ее помощью вопросы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

Как рассказали в мэрии, на прошлой неделе жители областного центра отправили на платформу более 140 сообщений. Так, на улице Назарова, 4 и проспекте Шахтеров, 89 службы закрыли колодцы. А на улице Белозерной и в районе дома № 94 по улице Инициативной специалисты МБУ «Кемдор» очистили лестничные сходы от снега. Также по обращениям восстановлено освещение над подъездами козырьков по проспекту Ленина, 73 и улице Терешковой, 50.

Всего же более 22 тысяч кемеровчан отправили в приложение 5874 сообщения.

Напомним, что открытая городская площадка «Кузбасс Онлайн» была создана в рамках национальной программы «Цифровая экономика РФ» и национального проекта «Жилье и городская среда». Ее главной целью является обеспечение оперативной работы региональных и муниципальных властей с сообщениями граждан. Жители областного центра решают вопросы ремонта дорог, работы общественного транспорта и многое другое. Для наглядности в программе к обращению можно прикрепить фотографии.

Также на платформе размещается актуальная информация о плановом отключении водоснабжения, сроках ремонта дорог, дворов и коммунальных сетей, культурно-массовых мероприятиях в городе. Большой интерес у жителей вызывают опросы и голосования по выбору объектов благоустройства, названий остановок, схемы организации движения общественного транспорта, возможности участия в городских акциях. Публикуются новости о важных городских и региональных событиях.

А в модуле «Градостроительные планы» кемеровчане могут увидеть фотографии, информацию о проектах, локации на карте, а также даты этапов строительства новых городских объектов.