Выходные в Кемерове: куда сходить и что посмотреть

Спектакль по пьесе «Рождество в доме сеньора Купьелло» - современная рождественская сказка-притча, в которой много смешного, доброго и трогательного. Фото: Кадр спектакля

Рождество в доме Купьелло

Создаем предпраздничное настроение.

Кемеровский театр для детей и молодежи приглашает жителей и гостей города на премьеру спектакля «Рождество в доме Купьелло.

«Рождество в доме Купьелло» - это пьеса известного комедиографа XX века Эдуардо Де Филиппо. Думал ли он, сочиняя самую первую свою комедию, что она будет иметь такую фантастическую популярность? Но, как оказалось в дальнейшем, итальянцы обожают «Рождество в доме Купьелло». Просмотр этого спектакля в предрождественские дни представляет собой особый ритуал для неаполитанцев. Накануне праздника телевизионная трансляция «Рождества», спектакли, фильмы по этой пьесе так же обязательна, как для нас Новый год невозможен без фильма «Ирония судьбы, или С легким паром».

Драматург лихо закрутил сюжет, насытил текст забавными диалогами, смешал все жанры и показал несколько дней из жизни одной итальянской семьи. В доме Купьелло все ждут Рождество, готовятся к празднику, но, увы, одни за другими разворачиваются семейные ссоры и скандалы в лучших традициях итальянской комедии. Дом Купьелло - это дом-театр, где ругаются и мирятся, плачут и смеются, яростно жестикулируют, уходят навсегда и возвращаются через несколько минут, верят в чудо и ждут его.

Спектакль по пьесе «Рождество в доме сеньора Купьелло» - современная рождественская сказка-притча, в которой много смешного, доброго и трогательного. Обязательно сходите, ведь уже сейчас нужно создавать себе праздничное настроение!

Театр для детей и молодежи

ул. Арочная, 17

13 декабря, начало в 17.00

Цена билетов: 400 рублей

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Кемеровский театр кукол имени Гайдара приглашает маленьких зрителей и их родителей на спектакль «Ку-ка-ре-ку!». Фото: Кадр спектакля

В поисках своего голоса

Ведем ребенка на беби-мюзикл.

Кемеровский театр кукол имени Гайдара приглашает маленьких зрителей и их родителей на спектакль «Ку-ка-ре-ку!». Он прежде всего будет интересен малышам в возрасте двух-трех лет.

К слову, в репертуаре областного театра кукол уже есть спектакли для самых маленьких, которые призваны приучить самых юных зрителей к походам в театр. Такие спектакли идут в фойе, количество зрителей ограничено до 40 человек. Малыши могут вставать, ходить, участвовать в спектакле, общаться со сверстниками.

Итак, возвращаясь к постановке…Главным ее героем является Петушок, который потерял свое «ку-ка-ре-ку!». А как же жить поэту без своего собственного слова? Не может Петушок без него ни стихи написать, ни песенку спеть!

Отправился он по свету голос искать. И встречаются ему Хрюшка, Кошка и Лягушка, которые учат Петушка своим голосам. Добрые друзья всегда готовы прийти на помощь! Свинка предложила свое «хрю-хрю», Кошечка - «мяу», а Лягушка - «ква-ква». Не понравились Петушку чужие песни, да тут и свой голос нашелся - его цыплята утащили. И громко-громко зазвучало над лесом, над полянкой, над речкой «Ку-ка-ре-ку!».

Театр кукол имени Гайдара

ул. Весенняя, 18

12 декабря, начало в 11.00

Цена билетов: 250 рублей

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В окнах отдела природы Кузбасского краеведческого музея представлен новый проект - «Уникальные экспонаты музея». Фото: Краеведческий музей

История музейных окон

Узнаем интересные и неожиданные факты о Кузбассе.

В окнах отдела природы Кузбасского краеведческого музея представлен новый проект - «Уникальные экспонаты музея». Он подготовлен в преддверии открытия новой экспозиции «Место Кузбасса на планете» и рассказывает о самых уникальных экспонатах естественно-научной коллекции музея.

Сегодня в коллекции музея хранятся самый древний уголь на земле - рогожка барзасская, окаменевшие деревья - кордаиты, караканский диск - необычный предмет, обнаруженный на Караканском угольном разрезе (поговаривают, что руку к этому даже приложили инопланетяне), а также палеонтологические находки из уникального Шестаковского местонахождения динозавров: анкилозавр, завропод, пситтакозавр сибирский, останки животных мамонтовой фауны, которые находят на территории Кузбасса.

Также в экспозиции представлена зоологическая коллекция, которая насчитывает более 25 видов зверей и 60 видов птиц, встречающихся во всех природных зонах региона. Она представляет огромную музейную и научную ценность. К редким экспонатам коллекции относятся представители видов, занесенных в Красные книги.

Кузбасский краеведческий музей (отдел природы)

пр. Советский, 55

До 31 декабря, круглосуточно

Вход свободный

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В библиотеке «Надежда» начала работу интересная выставка, посвященная произведениям ужасов. Фото: Библиотека «Надежда»

Попугаемся?

Идем на выставку и изучаем творчество королей ужасов.

Страшилки, как ни крути, неотъемлемая часть жизни ребенка. Чего только стоят рассказы про черную руку, белую простыню или зеленый гробик! Но это все фольклор, который обычно рассказывают в летних лагерях или на школьных переменках. А можно познакомиться с действительно интересным пластом литературы, посвященной этой теме.

В библиотеке «Надежда» начала работу интересная выставка, посвященная произведениям ужасов. Экспозиция поделена на три тематических раздела: «Фантастика», «Короли ужаса» и «Сказочная вселенная».

Так, в разделе «Фантастика» гости познакомятся с произведениями Аластера Рейнольдса «Дом солнц» и с культовой трилогией Джин Дюпро «Город Эмбер». «Короли ужаса» представлены произведением Брэма Стокера «Граф Дракула», а также циклом «Темная башня» от современного классика Стивена Кинга. Юные любители фантастических миров найдут интересные произведения из раздела «Сказочная вселенная». Например, «Фарперу» Марка Лэма и «Золотой компас» и «Янтарный телескоп» Филипа Пулмана.

Поверьте, после такой выставки детям расхочется сидеть в телефонах или проводить часы перед телевизором, ведь в книгах - бессчетное количество совершенно необычных и захватывающих миров!

Библиотека «Надежда»

пр. Шахтеров, 2 (Дворец культуры шахтеров)

До 31 декабря, с 10.00 до 19.00

Вход свободный

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В Кемерове откроется мультимедийная выставка «Русский авангард». Фото: из коллекции Русского музея.

Русский авангард

Идем на мультимедийную выставку.

В Кемерове откроется мультимедийная выставка «Русский авангард». Она организована в рамках деятельности Филиала Русского музея.

Основой экспозиции выставки станут 30 произведений, занимающих особое место в русском искусстве первой трети двадцатого века. Посетители смогут увидеть как создавались работы Казимира Малевича, Василия Кандинского, Александра Родченко, Владимира Татлина, Павла Филонова, ставшие своеобразной визитной карточкой русского авангарда.

- Основные положения искусства авангарда будут визуализированы в пространственных проекциях для четырех зон, специально построенных для выставки, - сообщают организаторы. - Экспозицию озвучит музыка Дмитрия Шостаковича, энергия которой со своей внутренней драматургией и режиссурой завершит целостность выставки. Симфония № 1 фа минор и Симфония № 2 «Октябрю» си мажор Дмитрия Шостаковича были записаны и исполнены оркестром Мариинского театра в Санкт-Петербурге под управлением Валерия Гергиева.

Выставка «Русский авангард» в Кемерове стала для команды Центра мультимедиа Русского музея итогом многолетних экспериментов в области компьютерной визуализации. Рассказывая об искусстве языком самого искусства, учреждение открывает новые возможности и новую страницу в области сотрудничества со своими представительствами и филиалами в разных городах и странах.

Кузбасский центр искусств

ул. Дзержинского, 6

С 15 декабря, с 10.00 до 20.00

Цену билетов уточняйте у организаторов

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В Государственной филармонии Кузбасса родился новый творческий коллектив - Камерный оркестр. Фото: Филармония

СКОРО

Звуки аристократической музыки

Идем на концерт-презентацию.

В Государственной филармонии Кузбасса родился новый творческий коллектив - Камерный оркестр, который приглашает зрителей на свой концерт-презентацию.

Камерные оркестры, в состав которых входили преимущественно струнные инструменты, появились в музыкальной жизни Европы еще в XVII веке и, как правило, являлись частью придворной культуры. А сколько замечательных произведений было создано для них в XVII - XVIII веках, в эпоху барокко! Погружаясь в музыку Баха, Вивальди, Генделя, можно ощутить изысканную атмосферу великосветского музицирования, почувствовать себя его участниками.

Интерес к прозрачному, «аристократичному» звучанию камерных оркестров сохранился у композиторов, представляющих музыкальный классицизм во 2-й половине XVIII века. В программу концерта включена часть из «Маленькой ночной серенады» Моцарта: изящная, грациозная, пронизанная такой узнаваемой и завораживающей энергетикой великого композитора.

А далее прозвучит музыка композиторов, чье творчество принадлежит разным национальным культурам XIX века, она поведет слушателей в эпоху романтизма. Именно музыкальное искусство, полно и глубоко раскрывающее внутренний мир человека, заняло ведущее место в художественной культуре этого периода. Оркестр предоставит возможность насладиться проникновенными, нередко напоминающими странички личного дневника сочинениями Мендельсона и Чайковского, Дворжака и Грига.

Путешествие с камерным оркестром завершится в конце XX столетия музыкой Пьяццоллы. И каждый сможет почувствовать, что интерес к выразительным возможностям камерного оркестра музыканты-творцы пронесли «сквозь века», он сохранился и продолжает жить. А зрители получат удовольствие от соприкосновения с прекрасной, изысканной музыкой.

Государственная филармония Кузбасса

пр. Советский, 68

20 декабря, начало в 17.00

Цена билетов: от 400 до 600 рублей