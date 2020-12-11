Как весело и ярко провести выходные в Новокузнецке

Каждая картина Петра Рещикова наполнена жизнью, красками и чем-то родным. Фото: Эльвира ЛАБЕР

Красота в простых вещах

Идем на персональную выставку Петра Рещикова.

75 лет назад в Сталинске родился мальчик Петя. Это потом Петя стал Петром Павловичем, а Сталинск - Новокузнецком. Но их судьбы оказались тесно связаны. Здесь Петр Рещиков впервые взял в руки карандаш и краски, здесь он начал рисовать. Источником вдохновения становились виды природы, шелест листвы, пение птиц, шум дождя, ежедневный городской гул. А потом все это находило отражение в работах. И у каждого любимого художником уголочка родных краев звучал свой голос - голос Новокузнецка, Тобольска, Алтая, Хакасии, Крыма, Байкала…

Хакасия - фактурная и колоритная, стремительная и наполненная чем-то непостижимым. Линии храмов и деревянных строений Тобольска точны, четки и просты, а крымские и байкальские пейзажи слово погружают в негу отдыха.

Новокузнецк - родной город художника - словно состоит из домов и зданий, переплетенных с зеленью рощ и синевой небес. И каждая картина Петра Рещикова наполнена жизнью, красками и чем-то родным, что могут увидеть лишь любящие глаза художника.

Новокузнецкий художественный музей

ул. Кирова, 62, т.: (384-3) 77-84-45

Среда, пятница, суббота, воскресенье - с 10.00 до 18.00

Четверг - с 12.00 до 20.00. Понедельник, вторник - выходной

Цена билетов: от 100 до 500 рублей

*************************************************************************

Золотой тенор России, Лемешев XXI века - так называют сегодня Евгения Южина - виртуозного вокалиста. Фото: организаторы концерта.

Лучшие песни Магомаева, Мартынова и Ободзинского в исполнении Евгения Южина

Слушаем золотой тенор России и наслаждаемся красотой голоса.

Когда-то из окон домов разносились на всю округу неимоверно популярные душевные песни - «Мелодия», «Колесо», «Эти глаза напротив», «Лебединая верность», «Восточная», «Аленушка», «Яблони в цвету», «Синяя вечность», «Королева красоты»… Эти песни до сих пор помнят и любят, но сегодня они звучат немного по-другому. И дело не только в изменившихся реалиях жизни, но и в исполнителе. Лучшие песни Муслима Магомаева, Евгения Мартынова и Валерия Ободзинского сегодня звучат в исполнении Евгения Южина.

Золотой тенор России, Лемешев XXI века - так называют сегодня Евгения Южина - виртуозного вокалиста, яркий актерский талант и искренность исполнения которого никого не оставляют равнодушным. В Новокузнецке он выступит с программой «Магомаев. Мартынов. Ободзинский» в сопровождении Муниципального оркестра русских народных инструментов Киселевска.

Премьера программы с большим успехом состоялась в Риге, Москве, Таллинне… С этой программой Евгений Южин объехал уже более 100 городов России. Приходите на концерт! И получите море удовольствия!

ДК «Алюминщик»

ул. Ленина, 41, т.: (384-3) 37-19-55. Заказ билетов: 8-903-945-84-09

22 декабря, начало в 19.00

Цена билетов: от 400 до 1000 рублей

*************************************************************************

Театр «СинТезис» приглашает на постановку спектакля по гоголевской «Женитьбе». Фото: Иван ТРЕТЬЯКОВ

Женюсь! Женюсь!

Идем на спектакль по гоголевской «Женитьбе».

Однажды Иван Кузьмич Подколесин надумал жениться и, разумеется, обратился за помощью к свахе. Та нашла ему невесту, да вот только у Ивана Кузьмича дальше неловких слов дело никак не идет. Тогда за дело берется приятель Подколесина - Илья Фомич Кочкарев. И тут затея с женитьбой принимает весьма необычный поворот!

Классическую пьесу «Женитьба» Николая Гоголя знают многие. Но сегодня эта история предстанет перед вами в совершенно новом свете - свете современности. А как иначе! Ведь люди и их истории даже через 200 лет остаются теми же - только оболочка-упаковка меняется.

Так и с гоголевской «Женитьбой»: сюжет знакомый, да только подан на новом блюде и в современной изящной упаковке. Например, один из персонажей классической истории превращается в искусственный интеллект - сродни той самой Алисе. Да и все оформление сцены, музыка, костюмы героев взяты из сегодняшнего дня. И с самых первых минут зрители становятся не просто созерцателями, а участниками предсвадебной суматохи, интриг и даже немножко скандалов. Посмотрите-ка повнимательнее - не узнаете ли вы в героях Гоголя себя, своих близких или знакомых?

Театр «СинТезис»

пр. Кузнецкстроевский, 1, т.: (384-3) 46-55-01

14 и 15 декабря, начало в 18.30

Цена билетов: 250 рублей

*************************************************************************

Новокузнецкий художественный музей приглашает всех желающих на увлекательный мастер-класс. Фото: Анна ЗАХАРОВА

Елочки с секретом

Мастерим необычный декор для елочки.

Всего два часа - и вот вырастает елочка - такая яркая и необычная. Или - появляется новогодняя подвеска, да не простая, а с секретом! Конечно, сами собой они не появятся - для этого нужно немного волшебства. Но - обо всем по порядку!

В настоящих музеях не только картины показывают, но и позволяют людям самим творить. Именно такой точки зрения придерживается Новокузнецкий художественный музей. Во время мастер-класса, в котором могут принять участие все желающие старше шести лет, за два часа с легкостью создают новогодние подвески. Это могут быть елочки с секретом, пушистые помпоны и даже разноцветные шишки!

А еще во время этого же мастер-класса можно научиться выращивать елочку. Правда, не из орешков, а из… фотографий! Такая елочка занимает мало места, зато вся она наполнена самыми чудесными моментами вашей жизни, а еще - на ней прячутся конвертики с секретами, заданиями и предсказаниями. Не верите? Тогда попробуйте!

Новокузнецкий художественный музей

ул. Кирова, 62, т.: (384-3) 77-84-45

13 декабря, начало в 13.00

Цена участия в мастер-классе - 400 рублей

*************************************************************************

Во время экскурсии можно не только познакомиться с традициями празднования Нового года, но и узнать о том, чем украшали елку в разные времена, из чего делали игрушки, как они выглядели.

История игрушек. Елочных.

Встречаем Новый год во всеоружии.

До Нового года осталось совсем немного времени, поэтому начинаем готовиться к нему активно! Например - узнаем историю елочных игрушек. Ведь традиция украшать новогоднее - точнее, рождественское - дерево очень стара. Украшения со временем менялись, отражая дух эпохи и страны. Как это происходило, маленьким посетителям расскажут в Новокузнецком краеведческом музее. Ребятишки смогут не только познакомиться с традициями празднования Нового года, но и узнать о том, чем украшали елку в разные времена, из чего делали игрушки, как выглядели они.

Приятным бонусом к рассказу экскурсовода станет небольшой мастер-класс, во время которого дошкольников и младших школьников - а именно на них рассчитана экскурсия - научат делать такие игрушки своими руками.

Важно замечание: чтобы принять участие в экскурсии, нужно предварительно записаться: количество мест ограничено. Во время «елочно-игрушечного» занятия обязательно соблюдается масочный режим.

Новокузнецкий краеведческий музей

пр. Пионерский, 24, т.: (384-3) 74-18-04

Начало 12 декабря, в 16.00

Цена билетов: 150 рублей