Кемерово
Еще
Кемерово
Еще
Кемерово
РекламаПодписка
Сегодня:
Бизнес-новости Кемерова

Россельхозбанк стал победителем престижного международного конкурса MobileWebAward Competition 2020

Сайт экосистемы цифровых сервисов для аграриев «Своё.Фермерство», разработанный Центром развития финансовых технологий Россельхозбанка был признан победителем международного конкурса MobileWebAward Competition 2020
Яков КРЫМСКИЙ
КомментироватьОставить комментарий

Сайт экосистемы цифровых сервисов для аграриев «Своё.Фермерство», разработанный Центром развития финансовых технологий Россельхозбанка был признан победителем международного конкурса MobileWebAward Competition 2020 в номинации «Лучший мобильный сайт для В2В» (Best Mobile B2B Website). Конкурс проводился международной ассоциацией веб-маркетинга (Web Marketing Association).

Сайт «Своё.Фермерство» получил признание в категории «бизнес для бизнеса» за инновационность, современный дизайн, интуитивный интерфейс, понятную навигацию, и полезный контент. Победителями в других номинациях стали такие всемирно известные компании как Goldman Sachs, Volvo, Grundfos. Также номинантами в различных категориях в этом году стали несколько сайтов и приложений, посвящённых проблемам распространения и борьбы с COVID 19.

WebAward - главный ежегодный конкурс веб-сайтов, который определяет лучшие интернет-площадки в 96 категориях, основываясь на высоких стандартах качества в области разработки веб-сайтов. Он проводится на протяжении последних 20 лет Ассоциацией веб-маркетинга. Судьи WebAward решили выделить мобильные сайты в отдельный конкурс MobileWebAward. В 2020 году он состоялся уже в восьмой раз.

«Выбор победителей осуществлялся комиссией жюри по целому ряду критериев: дизайн, удобство использования, инновационность, креативность, содержание, общественная значимость и другие. И мы горды, что жюри отметило наш портал как один из лучших в мире наравне с крупнейшими мировыми компаниями. В будущем мы продолжим развивать функционал и удобство платформы, до конца года количество сервисов и услуг, представленных на платформе «Своё. Фермерство», возрастет до 40», - отметила Директор Центра финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

Экосистема «Свое.Фермерство» от Россельхозбанка объединяет цифровые решения и сервисы, которые позволят небольшим фермерским хозяйствам без дополнительных затрат автоматизировать решение каждодневных задач и сосредоточиться на росте бизнеса.

Основной блок информационных сервисов экосистемы – это агротехнологические решения, которые помогают фермеру сокращать издержки и повышать производительность. Это биотехнологии, и робототехника, технологии интернета вещей, точного земледелия на основе данных со спутниковых снимков, а также новейшие технологии управления сельским хозяйством для контроля состояния посевов, прогнозирования, планирования и учета операций в сельском хозяйстве. Также экосистема Россельхозбанка облегчает фермерам процесс получения квалифицированной ветеринарной помощи, предоставляя ее в удобном онлайн-формате.

Сервисы экосистемы помогают и в продвижении товаров и услуг фермеров. Так, аграрии с использованием платформы могут самостоятельно предлагать свои товары широкому кругу поставщиков. Кроме того, для повышения рентабельности бизнеса экосистема РСХБ предоставляет сервис, который позволяет аграриям раскрыть свой туристический потенциал и стать настоящими специалистами агротуриндустрии. Платформа также позволяет решить кадровый вопрос с помощью агрегатора резюме и вакансий в агросекторе.

Генеральная лицензия Банка России № 3349 (бессрочная).

Партнерский материал.

Экономика: Бизнес

Рекомендуемые