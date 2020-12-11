Первый в России ПИФ стандарта ESG от Россельхозбанка получил рейтинг BBB от RAEX-Europe

Рейтинговое Агентство RAEX-Europe присвоило биржевому паевому инвестиционному фонду рыночных финансовых инструментов «РСХБ - Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности брутто (РСХБ Управление Активами)» под управлением ООО «РСХБ Управление Активами» рейтинг на уровне BBB (esg). Таким образом, БПИФ от Россельхозбанка стал первым в России фондом ответственного инвестирования, получившим рейтинг ESG.

БПИФ РФИ «РСХБ - Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности брутто (РСХБ Управление Активами)» от дочерней структуры Россельхозбанка является первым в России фондом, соответствующим международным стандартам ESG.

Рейтинговое Агентство RAEX-Europe присвоило фонду рейтинг ESG на уровне BBB (esg) с оценкой 64,7 балла, что характеризует достаточно высокий уровень управления ESG рисками. Присвоенный ESG рейтинг дает возможность российским и международным инвесторам получать объективную, независимую ESG оценку БПИФ РФИ «РСХБ - Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности брутто (РСХБ Управление Активами)».

БПИФ включает акции компаний, показавшие лучшую динамику в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности. Таким образом, фондовый индекс «Вектор устойчивого развития» является индикатором, иллюстрирующим динамику цен акций компаний-лидеров по позитивным изменениям в данной сфере.

«Стратегии, ориентированные на ответственное инвестирование, становятся все более популярными среди международных инвесторов: количество фондов и объем средств под управлением ежегодно увеличивается в разы. Россельхозбанк разделяет принципы ESG и стремится развивать направление зеленого финансирования. В этом году «РСХБ Управление Активами» создало первый в России биржевой фонд, основанный на принципах ESG. Он позволяет институциональным и частным клиентам инвестировать в портфель акций ведущих российских компаний на принципах ответственного инвестирования. Рейтинг, полученный от RAEX-Europe, подтверждает соответствие принципам ESG и надежность БПИФ для российских и международных инвесторов», – отметил Генеральный директор ООО «РСХБ Управление активами» Роман Серов.

Приобрести паи БПИФ РФИ «РСХБ – Индекс МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности, брутто (РСХБ Управление Активами)» можно через любого брокера по тикеру (краткое обозначение актива на бирже) ESGR. Минимальная сумма покупки паев — от одной тысячи рублей.

Генеральная лицензия Банка России № 3349 (бессрочная).

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