Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 12 декабря Фото: Иван МАКЕЕВ

Ежедневно в Кузбассе меняется ситуация с коронавирусом. Мы следим за ней и сообщаем самое важное и актуальное вам.

На утро 12 декабря в Кузбассе зафиксирован 173 новых случая заболевания коронавирусом - об этом сообщает оперативный штаб Кузбасса. Всего с середины марта в регионе заболели уже 22 866 человека. Есть и хорошие новости: за тот же период 19 369 кузбассовцев выздоровели, в том числе 219 - за прошедшие сутки.

К сожалению, еще три пациента с коронавирусом скончались. На сегодняшний день общее число умерших достигло 418 человек.

Кроме того, на сегодняшний день медицинскую помощь получают 3079 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находится 10 071 человек.