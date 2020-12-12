Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 13 декабря Фото: Олег УКЛАДОВ

Ситуация с коронавирусом в регионе меняется каждый день. Мы следим за ней и сообщаем самое важное и актуальное вам.

На утро 13 декабря, по данным оперативного штаба, в Кузбассе зафиксировано еще 168 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего же с начала пандемии в регионе заболели 23 034 человека. При этом за то же время 19 548 кузбассовцев выздоровели, в том числе 179 - за прошедшие сутки.

К сожалению, еще четыре пациента с коронавирусом скончались. На 13 декабря общее число умерших достигло 422 человек.

Отметим также, что на сегодняшний день медицинскую помощь получают 3064 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находится 9488 человек.

Статистика. Яндекс

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