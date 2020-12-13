Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 14 декабря Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ситуация с коронавирусом в регионе ежедневно меняется каждый день. Рассказываем, что важного и актуального произошло за минувшие сутки в Кузбассе.

На утро 14 декабря, по данным оперативного штаба, в Кузбассе зафиксировано 166 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего же с начала пандемии в регионе заболели 23 200 человек. При этом за то же время 19 724 кузбассовца выздоровели, в том числе 176 - за прошедшие сутки.

К сожалению, еще три пациента с коронавирусом скончались. На 14 декабря общее число умерших достигло 425 человек.

Отметим также, что на сегодняшний день медицинскую помощь получают 3051 больной коронавирусом. Под медицинским наблюдением находится 8975 человек.

Статистика по данным Яндекса. Фото: Яндекс

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