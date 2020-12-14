Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 15 декабря Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За минувшие сутки в Кузбассе изменилась ситуация с коронавирусом. Выросло как число заболевших и выздоровевших, так и умерших.

На утро 15 декабря в Кузбассе зафиксированы 164 новых случая заболевания коронавирусом. В общей сложности с началае пандемии в регионе заболели уже 23 364 человека. Кроме того, 19 888 человек выздоровели с середины марта, в том числе 164 - за минувшие сутки.

Одновременно с этим оперативный штаб сообщает о четырех случаях смерти среди пациентов с коронавирусом. На сегодняшний день общее число умерших достигло 429 человек.

Отметим также, что на 15 декабря медицинскую помощь получают 3047 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 7999 человек.

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