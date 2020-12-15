Из-за популярности Шерегеша в Кузбассе запустили еще несколько авиарейсов. ФОТО: Юрий Лобачев

Дополнительные авиарейсы по маршруту «Москва (Шереметьево) – Новокузнецк – Москва (Шереметьево)» появятся в скором времени. Усидение этого направления связано с ростом популярности горнолыжного курорта «Шерегеш».

Туристы из Центральной части России для отдыха все чаще выбирают кузбасский горнолыжный курорт «Шерегеш». А чтобы все желающие могли отдохнуть здесь, в Кузбасс организуют новые авиарейсы. Так, до 28 декабря по понедельникам, субботам и воскресеньям, а с 29 по 31 декабря и с 8 по 10 декабря будут выполнены дополнительные рейсы на самолете «Боинг 737». При этом стоимость полета в одном направлении составит от 4 000 рублей.

Также в течение всего зимнего сезона любители горнолыжного спорта смогут прилететь в Новокузнецк на чартерных рейсах федеральных туроператоров. Например, туры в Шерегеш предлагают «Пегас Туристик», ANEX Tour и «TUI-Россия». Туристам предоставляются услуги по проживанию в гостинице, трансфер от аэропорта до отеля и обратно, а также перелет с учетом провоза комплекта горнолыжного оборудования.

Еще больше рейсов!

В течение всего горнолыжного сезона будут действовать и другие авиарейсы. Так, по средам и субботам можно будет прилететь в Новокузнецк из Екатеринбурга, по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям — из Новосибирска, по понедельникам и пятницам — из Красноярска, по понедельникам и субботам — из Омска.

Появится несколько дополнительных авиарейсов и из Санкт-Петербурга. Если сейчас добраться из города на Неве можно по вторникам и субботам, то 27 и 31 декабря будут выполнены дополнительные рейсы. А с 10 января до конца марта 2021 года самолеты из Санкт-Петербурга в Новокузнецк будут летать три раза в неделю.

И автобус, и электричка

От аэропорта имени Леонова до горнолыжного курорта «Шерегеш» можно добраться на электричке, автобусе или автомобиле. Также в течение всего сезона действует туристический поезд «Шерегеш-экспресс». Он ходит по субботам и воскресеньям, а во время зимних каникул, с 31 декабря по 10 января, ежедневно. Электропоезд отправляется из Прокопьевска, далее следует до Новокузнецка, а конечная остановка – в Чугунаше. От станции до горы Зеленой можно добраться на автобусе.

Напомним, горнолыжный сезон в «Шерегеше» стартовал 14 ноября. На курорте работают более 80 гостиниц, для гостей доступны 26 горнолыжных трасс общей протяженностью 56 км и 18 подъемников.