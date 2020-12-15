Тепло для души: «Барзасское товарищество» доставило уголь храму Дмитрия Донского

Тепло в храме - тепло на душе. ФОТО: Алексей Иванов.

Горняки умеют дарить тепло не только угля, который они добывают, но и своей души. Так, разрез «Барзасское товарищество» компании АО «Стройсервис» доставил благотворительный уголь храму святого благоверного князя Дмитрия Донского по программе социального партнерства с регионом.

Этот храм является духовным центром поселка Барзас Барзасского городского округа. Более 50 прихожан, верующих из окрестных сел и деревень, приходят сюда на службы. И для того, чтобы поддержать тепло живущей в душе веры теплом в храме, специалисты разреза доставили сюда уголь отборного качества. Его хватит до конца отопительного сезона.

- Это позволит проводить службы в тепле и защитить прихожан от простудных заболеваний, что особенно актуально в период пандемии, - отмечает настоятель храма протоиерей Максим Мальцев.

Отметим, что разрез «Барзасское товарищество» уже более пяти лет помогает храму святого благоверного князя Дмитрия Донского, и намерен продолжать эту традицию.