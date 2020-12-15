СУЭК обеспечила рециркуляторами станцию скорой медицинской помощи

Собственное производство рециркуляторов «СКТС-1-2/30», предназначенных для обеззараживания воздуха в помещениях с присутствием людей, в компании «СУЭК-Кузбасс» оперативно организовано с весны этого года. Фото: АО «СУЭК-Кузбасс»

Полученные рециркуляторы дополнительно установлены в диспетчерском пункте станции, а также в комнатах отдыха персонала и служебных помещениях.

- Необходимость использования рециркуляторов в сегодняшней сложной ситуации с коронавирусной пандемией трудно переоценить, - говорит главный врач ГБУЗ КО "Ленинск-Кузнецкая станция скорой медицинской помощи" Нина Федина. – С их помощью практически беспрерывно происходит обеззараживание воздуха в помещениях. Это особенно важно в зимнее время, когда свежий воздух почти не поступает. В здании станции в перерывах между вызовами находятся наши бригады скорой помощи. И рециркуляторы - дополнительная возможность для врачей, фельдшеров дезинфицироваться, дышать действительно чистым воздухом. Мы очень благодарны коллективу Технологической связи компании «СУЭК-Кузбасс» за понимание и оказанную нам помощь.

Полученные рециркуляторы дополнительно установлены в диспетчерском пункте станции, а также в комнатах отдыха персонала и служебных помещениях. Фото: АО «СУЭК-Кузбасс»

Отметим, что собственное производство рециркуляторов «СКТС-1-2/30», предназначенных для обеззараживания воздуха в помещениях с присутствием людей, в компании «СУЭК-Кузбасс» оперативно организовано с весны этого года. Первая партия рециркуляторов еще в апреле-мае была направлена на предприятия компании для обеззараживания помещений, где находятся сотрудники. Эксплуатация показала, что в процессе непрерывной работы рециркулятора бактерицидного «СКТС-1-2/30» достигается стерильность 99,9%.

По просьбе Правительства Кемеровской области – Кузбасса было увеличено компанией «СУЭК-Кузбасс» производство рециркуляторов для обеспечения, прежде всего, учреждений социальной сферы региона. Уже произведено более полутора тысяч изделий, имеющих декларацию Евразийского экономического союза №RU Д-RU.РА01.В.74189/20 о соответствии необходимым техническим требованиям безопасности. В числе получателей «СКТС-1-2/30» - общеобразовательные школы и лицеи, спортшколы, школы искусств, частные предприятия и жители городов Кемерово, Ленинск-Кузнецкий, Киселёвск, Прокопьевск, Полысаево, Березовский, Калтан, Юрга, Гурьевск, Мыски, Мариинск, Новокузнецк, Новосибирск, поселка Верх-Чебула, а также Прокопьевского и Ленинск-Кузнецкого муниципальных округов, Беловского района.

Добавим, с первых дней пандемии СУЭК Андрей Мельниченко реализует в регионах присутствия комплексную программу, направленную как на укрепление материально-технической базы здравоохранения, так и на поддержку населения. В шахтерских городах Компания приобретает высокотехнологичное медицинское оборудование, обеспечивает поставки средств индивидуальной защиты для медиков, помогает в решении оперативных вопросов функционирования госпиталей для больных с COVID-19. В то же время волонтеры СУЭК активно включились в акцию #МыВместе, инициированную Общероссийским народным фронтом: в городах и поселках они приносят на дом пенсионерам и многодетным семьям продуктовые наборы, средства индивидуальной защиты, шефствуют над социальными учреждениями.