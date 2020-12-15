Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 16 декабря Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За минувшие сутки в Кузбассе снова изменилась ситуация с коронавирусом. Выросло как число заболевших и выздоровевших, так и умерших.

На утро 16 декабря в Кузбассе зафиксирован 161 новый случай заболевания коронавирусом. В общей сложности с начала пандемии в регионе заболели уже 23 535 человек. Кроме того, 20 044 человека выздоровели с середины марта, в том числе 156 - за минувшие сутки.

Одновременно с этим оперативный штаб сообщает о трех случаях смерти среди пациентов с коронавирусом. На сегодняшний день общее число умерших достигло 432 человека.

-У женщины 1963 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Новокузнецке. У женщины 1965 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Кемерове. У женщины 1952 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета. Она проживала в Ленинске-Кузнецком, - сообщили подробности в оперштабе.

Отметим также, что на 16 декабря медицинскую помощь получают 3049 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 7379 человек.

Статистика по данным Яндекса. Фото: Яндекс

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