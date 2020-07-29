Объем кредитования Россельхозбанком сезонных работ увеличился на четверть

За первые 6 месяцев 2020 года объем кредитных средств, выданных АО «Россельхозбанк» на проведение сезонных работ, составил 222,9 миллиарда руб. Общий объем кредитных средств, выданных РСХБ заемщикам сферы АПК, за это же время увеличился на 27,4 процента в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 742,0 миллиарда рублей.

Таким образом, треть кредитных средств, выданных РСХБ предприятиям агропромышленного сектора, являются кредитами на проведение сезонных работ, а их востребованность среди компаний сферы АПК увеличилась на 23,1 процента в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.

«Порядка 90 процентов корпоративных заемщиков АПК - предприятия сегмента малого и среднего бизнеса. В период распространения коронавирусной инфекции Банк сделал все возможное чтобы аграрии страны не испытывали сложностей с кредитованием и обеспечивали продукцией не только внутренний рынок страны, но и сохраняли высокие темпы экспорта. Мы справились с задачей и профинансировали посевную кампанию своевременно в нужных объемах. Сейчас нашей ключевой задачей является создание условий для того, чтобы аграрии успешно завершили уборку урожая», - отметила Первый заместитель Председателя Правления РСХБ Ирина Жачкина.

За отчетный период АО «Россельхозбанк» предоставил аграриям на проведение сезонных работ 97,3 миллиарда рублей по льготной ставке, в том числе 36,3 миллиарда - предприятиям малого и среднего бизнеса. Таким образом, более 40 процентов кредитных средств, выданных РСБХ на проведение сезонных работ, являются кредитами с льготной ставкой.

В Кузбассе с начала текущего года Россельхозбанк предоставил более 248 миллионов рублей на развитие АПК, из них 217,36 миллиона на проведение сезонных полевых работ выданы по льготной ставке.

По условиям Программы государственной поддержки предприятий АПК сельхозпроизводители могут получить краткосрочный или инвестиционный кредит по ставке не более 5 процентов. Это позволяет повысить доступность кредитования для АПК и снизить финансовую нагрузку на сельскохозяйственных товаропроизводителей.

В рамках государственной программы льготного кредитования предприятий сферы АПК Россельхозбанк предлагает клиентам широкую линейку кредитных продуктов: Сезонный Стандарт Растениеводство, Сезонный Стандарт Животноводство, Под залог будущего урожая, Сезонный Переработка, Агро-Сезон, Сезонный Оптимальный, Кредит на приобретение зерна под его залог.

Кроме того, Россельхозбанк запустил кредитный продукт «Сезонный легкий», ориентированный на действующих клиентов Банка — предприятия малого и микробизнеса. По условиям продукта клиенты Банка могут получить целевые займы в сумме до 50 миллионов рублей в ускоренном порядке. Всего по двум документам — кредитной заявке и справке из налогового органа — можно получить в кредит до 5 миллионов рублей.

Финансовая поддержка банка при поведении сезонных работ помогает аграриям улучшать технологическую сторону проведения СПР и, как следствие, повышать урожайность. Кредитные средства направляются также на подготовку материально-технической базы: на приобретение запчастей, удобрений, семян, сельхозинвентаря и оборудования.

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