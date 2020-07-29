2020-07-29T10:29:07+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Россельхозбанк запускает услугу страхования за бонусные баллы программы «Урожай»

Пользоваться программой можно как со смартфона, так и личного компьютера
Яков КРЫМСКИЙ
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ООО «РСХБ-Страхование жизни» предлагает страховую защиту за бонусные баллы программы «Урожай» Россельхозбанка. Клиенты Банка теперь могут оформить для себя защиту от критических заболеваний, предоставляемую РСХБ-Страхование жизни, за накопленные баллы программы лояльности «Урожай».

В категории «Цифровые сервисы» витрины программы размещено 2 страховых продукта:

- «Выбери здоровье» – страховая программа, включающая в себя защиту на случай диагностирования онкологического заболевания для клиентов от 18 до 64 лет.

- «Выбери здоровье плюс» – страховая программа, включающая в себя защиту на случай диагностирования онкологического заболевания или заболевания сердечно-сосудистой системы для клиентов от 18 до 54 лет.

Страховое покрытие по программам составляет от 6 до 9 миллионов рублей и включает в себя организацию и оплату лечения в России, проезд до места лечения и обратно, оплату проживания в месте лечения, а также услугу «второе медицинское мнение» и сервис телемедицины.

«РСХБ-Страхование жизни предлагает клиентам не только широкий выбор востребованных страховых продуктов, но и дает возможность выбрать наиболее удобный способ из оплаты. В период пандемии особенно поднялся спрос на дистанционные каналы оплаты. Пользоваться программой «Урожай» можно как со смартфона, так и личного компьютера – это не просто удобно, но и абсолютно безопасно», - отметила Первый заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина.

Программы «Выбери здоровье» - это уверенность и финансовая защита при наступлении непредвиденных обстоятельств, связанных со здоровьем, когда ситуация не терпит промедлений, а эффективность лечения зависит от скорости оказания помощи, квалификации и объема терапии.

«Урожай» - программа лояльности для клиентов Россельхозбанка. За покупки, оплаченные картами Россельхозбанка, клиенты Банка получают бонусные баллы. В личном кабинете программы баллы можно обменять на товары и услуги.

Страховые продукты дополнили список вознаграждений, размещенных в каталоге бонусной витрины:

- Более 9 000 товаров

- Услуги для путешественников (авиа-, ж-д- билеты, бронирование гостиниц)

- Билеты на развлекательные мероприятия и доставка цветов

- Платежные гаджеты и он-лайн подписки

- Фермерские продукты.

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

Партнерский материал.

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