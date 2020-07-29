Убийство экс-мэра Киселевска: Следком рассказал о ходе расследования

О том, как идет расследование громкого дела об убийстве бывшего мэра Киселевска, рассказал замруководителя следственного управления СК РФ по Кемеровской области Алексей Ткач.

Расследование громкого дела об убийстве экс-мэра Киселевска Сергея Лаврентьева продолжается. Впрочем, как и расследование еще одного дела - покушения на сопредседателя коллегии адвокатов в Кемерове, которое произошло вскоре после первого убийства.

- Оба эти дела еще находятся в производстве, окончательное решение по ним не принято, они не переданы прокурору для утверждения обвинительного заключения и не направлены в суд, - отметил Алексей Ткач.

Также замглавы СУ СК РФ по Кемеровской области отметил, что вопрос справедливости решения по такого рода делам, когда речь идет о человеческой жизни, всегда сложен.

- Никакое наказание, которое предусмотрено на текущий момент действующим уголовным кодексом, не может компенсировать ту моральную травму, которую получили близкие родственники. Человека не воскресишь, - рассказал Алексей Ткач в интервью «Вести. Кузбасс».

Также он добавил, что результаты обоих громких дел будут озвучены публично, и некоторые их результаты будут интересны широкой общественности.

Напомним, экс-мэр Киселевска Сергей Лаврентьев был убит в поселке Верх-Чумыш во дворе своего дома в ночь с 31 октября на 1 ноября. Отстреливаясь, он смертельно ранил одного из нападавших. Двух подозреваемых задержали по горячим следам.

Через неделю в Кемерове на парковке в центре города стреляли в сопредседателя коллегии адвокатов. Пострадавшего доставили в больницу, а стрелка задержали на месте. Чуть позже по этому же делу задержали второго подозреваемого.

Оба инцидента, случившиеся примерно в одно время, не взаимосвязаны.

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