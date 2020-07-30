В Кемерове возобновили строительство спорткомплекса «Кузбасс-Арена»

На строительной площадке мультифункционального спорткомплекса «Кузбасс-Арена» возобновились работы. Завершение их запланировано на 2022 год.

Мультифункциональный спорткомплекс вместит в себя волейбольное поле размером 18×9 метров с трибунами для 6 тысяч зрителей, 50-метровый бассейн на восемь дорожек, спортивные и тренажерные залы, восстановительный центр, блок для занятий скалолазанием, училище спортивного резерва, гостиницу, ресторан. Кроме того, здесь будет и спорткомплекс с аэротрубой и базой для подготовки сборной России по парашютным видам спорта.

Строительство «Кузбасс-Арены» пришлось приостановить весной 2020 года из-за перераспределения финансирования. Это дало возможность пополнить резервный областной фон дополнительными средствами, необходимыми в связи с пандемией.

В целом же стоимость спорткомплекса не изменилась. По-прежнему предельный объем инвестиций составляет 7,99 миллиарда рублей. Из этой суммы 7,4 миллиарда направлены на проектирование и строительство объекта, а 500 миллионов - на подключение к электросетям, сетям водоснабжения и водоотведения. Оставшаяся сумма пойдет на осуществление строительного контроля. Не изменяется также и источник финансирования: «Кузбасс-Арену» будут строить на средства областного бюджета.

- «Кузбасс Арена» даст возможность принимать в Кемерове крупные спортивные соревнования, создать мощную тренировочную базу для профессиональных спортсменов и любителей. В феврале на стройплощадке будущего спорткомплекса забили первые сваи, строительство шло по графику, но весной пришлось приостановить стройку на полтора месяца. Сейчас строительство возобновили, и в 2022 году Кузбасс получит знаковый, якорный спортивный объект, - сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.