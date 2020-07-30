Вступил в силу приговор бывшему главе Березовского

Приговор бывшему главе Березовского городского округа, получившего взятку за общее покровительство, вступил в законную силу.

Центральный районный суд города Кемерово признал виновным бывшего главу Березовского городского округа в получении взятки. В качестве наказания ему назначен штраф в размере 4,5 миллиона рублей. Также Дмитрий Титов не сможет в течение пяти лет занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительными, административно-хозяйственными функциями в государственных органах, органах местного самоуправления и государственных и муниципальных учреждениях. Однако с учетом длительного срока содержания под стражей и домашним арестом наказание в виде штрафа смягчено до трех миллионов рублей.

Кроме того, у осужденного изъяли полученную взятку, правда, не всю, а часть - 280 тысяч рублей.

- Прокуратурой области в настоящее время решается вопрос о взыскании с осужденного денежных средств, полученных от совершения сделки с целью, заведомо противной основам правопорядка, в размере 3,36 миллиона рублей, - отметили в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, суд установил, что теперь уже бывший глава города Березовского с января 2018 по январь 2029 года получал от главного бухгалтера акционерного общества взятки. За вознаграждение он обеспечивал общее покровительство юридическому лицу в его деятельности на территории городского округа. За это время Титов получил 3,64 миллиона рублей.