Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 2 августа: 79 заболели, 55 выздоровели

Ежедневно ситуация с коронавирусом изменяется: то вводятся новые ограничения, то, наоборот, их отменяют. Стали известны последние новости о развитии событий с COVID-19 в Кузбассе.

По информации на утро 2 августа в регионе диагностировали у 79 человек коронавирусную инфекцию. Всего же с начала пандемии общее число заболевших достигло 3781 человек.

За минувшие сутки выздоровело 55 пациентов. Всего с начала пандемии вылечились от COVID-19 2536 человек. В настоящее время необходимую медицинскую помощь в инфекционных стационарах получают 1220 пациентов.

По данным оперативного штаба в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 8021 человека.

Однако продолжает расти число тех, кто умер. На 2 августа их 25.

- У мужчины из Междуреченска 1949 года рождения развилась тяжелая форма пневмонии. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии бронхолегочной системы, - сообщает оперативный штаб.

Статистика. Фото: Яндекс

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