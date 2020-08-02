2020-08-03T04:45:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 3 августа

Самое главное и важное о коронавирусе в Кузбассе за минувшие сутки
Екатерина РОМАНОВА
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Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 3 августаКоронавирус в Кузбассе, последние новости на 3 августаФото: Мария ЛЕНЦ
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Ежедневно меняется ситуация с коронавирусом в Кузбассе, а мы продолжаем следить за ее развитием и сообщаем вам самые важные новости.

На утро 3 августа врачи выявили еще 79 новых случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 3781 человека. Из всех кузбассовцев, которым диагностировали за это время коронавирус, 1220 находятся в инфекционных стационарах и получают необходимую помощь. Еще 2536 человек уже прошли курс лечения, выздоровели и находятся дома. О последних 55 случаях выздоровления стало известно на утро 3 августа

Число случаев летального исхода среди пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, за минувшие сутки не изменилось и составляет 25 человек.

- В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 8021 человек, - сообщает пресс-служба оперативного штаба.

Статистика. ФОТО: Яндекс.

Статистика. ФОТО: Яндекс.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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