2020-08-03T14:02:20+03:00
Бизнес-новости Кемерова

В I полугодии 2020 года объем рефинансированных в РСХБ ипотечных кредитов составил почти 10 млрд рублей

В первом полугодии 2020 года Россельхозбанком выдано 22,5 тысяч ипотечных кредитов на сумму 51 миллиард рублей
Яков КРЫМСКИЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

При этом 20 процентов приходится на долю кредитов, предоставленных на цели рефинансирования ипотеки. Объем выдач в рамках программы рефинансирования за 6 месяцев текущего года составил почти 10 миллиардов рублей, что в 9 раз превышает аналогичный показатель прошлого года. Количество выданных на рефинансирование ипотеки кредитов составило более 4,5 тысяч.

При рефинансировании ипотеки в Россельхозбанке у клиентов есть возможность изменить не только срок кредитования и размер платежа, но и состав участников сделки, а также выбрать аннуитетную или дифференцированную схему погашения кредита, комиссии по кредиту отсутствуют.

«Мы рады предложить клиентам возможность рефинансировать полученные в других банках ипотечные кредиты на более выгодных условиях и снизить долговую нагрузку. В настоящее время такие решения очень востребованы у населения. С начала года в Банк поступило уже более 15 тысяч обращений на рефинансирование ипотеки», – отметила Руководитель Блока розничного бизнеса РСХБ Светлана Вишнякова.

Напоминаем, что в июле 2020 года Россельхозбанк снизил процентные ставки по ипотеке, в том числе по программам рефинансирования кредитов. Теперь рефинансировать ипотечный кредит можно по ставке от 8 процентов годовых.

Существенное снижение произошло и по специальным ипотечным программам для военнослужащих. Ставка по программе ипотеки для военных в Банке составляет 7,5 процента годовых и действует как для покупки жилья, так и рефинансирования кредитов, ранее полученных в других банках.

Снижение коснулось и ряда программ с господдержкой. Так, граждане РФ, имеющие детей, могут получить кредит на покупку жилья на вторичном и первичном рынках либо рефинансировать ранее полученные ипотечные кредиты по ставке от 4,6 процента годовых.

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

Партнерский материал.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Бригада Анатолия Кайгородова шахты имени В.Д. Ялевского первой в СУЭК добыла три миллиона тонн угля
Бригада Анатолия Кайгородова шахты имени В.Д. Ялевского АО «СУЭК-Кузбасс» стала первой в Сибирской угольной энергетической компании, добывшей с начала года трехмиллионную тонну угля
СУЭК привлекает «трудных подростков» к занятиям спортом
Совет молодежи компании «СУЭК-Кузбасс» совместно с Отделением по делам несовершеннолетних Ленинск-Кузнецкого межмуниципального отдела МВД России и коллективом спорткомплекса «Юность», входящего в состав МСЧ «Шахтер», организовали акцию по привлечению д
Новости 24
Новокузнечанин поразвлекался с 13-летней девочкой и попал под суд
РСХБ-Страхование жизни вошло в Топ-10 лидеров цифровой трансформации среди компаний страхования жизни
Один погиб, пятеро травмированы в лобовом ДТП на кузбасской трассе
В I полугодии 2020 года объем рефинансированных в РСХБ ипотечных кредитов составил почти 10 млрд рублей
В Тайге запущены два новых автобусных маршрута
Трое новокузнечан спасли двух тонувших в реке девушек
Будет жарко: синоптики дали прогноз погоды на первую неделю августа
За порноролик на уроке наказали директора кузбасской школы
В Кузбассе побит рекорд по суточной заболеваемости COVID–19
В каких городах больше всего больных коронавирусом на утро 3 августа
Резкий рост числа заболевших коронавирусом прокомментировал Роспотребнадзор
Число новых заболевших коронавирусом в Кузбассе на 3 августа: 90 человек
В Кузбассе скончался еще один человек с коронавирусом
Два человека погибли и двое пострадали в ДТП в Кузбассе
Когда включат горячую воду в Кемерове после планового отключения
Медведь несколько раз напал на пасеку в Кузбассе
100 домов остаются без горячей воды в Кемерове после планового отключения
Владелец таксопарка из Юрги лишился четырех маршрутных такси
Грозное чудовище выпустили на волю волонтеры из Кемерова
Мужчину с усами разыскивают в Кузбассе
Маленькую Эмиру увели со двора дома в Кемерове
Десантники Кузбасса с цветами пришли к мемориалам
«Разница огромная»: губернатор Кузбасса показал школы после ремонта
Тепло, туманы и высокая пожароопасность ждут кузбассовцев 3 августа
Сбил человека и скрылся: кузбассовец устроил смертельное ДТП
Пять метеостанций установили в кемеровских детсадах
Какой город вышел в лидеры по числу заболевших коронавирусом за сутки