В I полугодии 2020 года объем рефинансированных в РСХБ ипотечных кредитов составил почти 10 млрд рублей

При этом 20 процентов приходится на долю кредитов, предоставленных на цели рефинансирования ипотеки. Объем выдач в рамках программы рефинансирования за 6 месяцев текущего года составил почти 10 миллиардов рублей, что в 9 раз превышает аналогичный показатель прошлого года. Количество выданных на рефинансирование ипотеки кредитов составило более 4,5 тысяч.

При рефинансировании ипотеки в Россельхозбанке у клиентов есть возможность изменить не только срок кредитования и размер платежа, но и состав участников сделки, а также выбрать аннуитетную или дифференцированную схему погашения кредита, комиссии по кредиту отсутствуют.

«Мы рады предложить клиентам возможность рефинансировать полученные в других банках ипотечные кредиты на более выгодных условиях и снизить долговую нагрузку. В настоящее время такие решения очень востребованы у населения. С начала года в Банк поступило уже более 15 тысяч обращений на рефинансирование ипотеки», – отметила Руководитель Блока розничного бизнеса РСХБ Светлана Вишнякова.

Напоминаем, что в июле 2020 года Россельхозбанк снизил процентные ставки по ипотеке, в том числе по программам рефинансирования кредитов. Теперь рефинансировать ипотечный кредит можно по ставке от 8 процентов годовых.

Существенное снижение произошло и по специальным ипотечным программам для военнослужащих. Ставка по программе ипотеки для военных в Банке составляет 7,5 процента годовых и действует как для покупки жилья, так и рефинансирования кредитов, ранее полученных в других банках.

Снижение коснулось и ряда программ с господдержкой. Так, граждане РФ, имеющие детей, могут получить кредит на покупку жилья на вторичном и первичном рынках либо рефинансировать ранее полученные ипотечные кредиты по ставке от 4,6 процента годовых.

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

Партнерский материал.