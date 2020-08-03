РСХБ-Страхование жизни вошло в Топ-10 лидеров цифровой трансформации среди компаний страхования жизни

Эксперты VR_Bank и фонда «Сколково» оценили степень цифровизации топ-45 страховых компаний по размеру собранных премий (без учета ОМС) по итогам работы в первом полугодии 2020 года. Согласно исследованию, ООО «РСХБ-Страхование жизни» вошло в топ-10 компаний страхования жизни по уровню цифровой трансформации.

В рамках подготовки рейтинга эксперты рассматривали 26 показателей, которые дают представление об уровне цифровизации российских страховых компаний. Это финансовые показатели, отражающие роль и место компании на рынке, наличие онлайн-сервисов, количество загрузок мобильного приложения, скорость обработки обращений в социальных сетях, а также готовность компаний не только к продаже полисов онлайн, но и к дистанционному урегулированию страховых случаев.

РСХБ-Страхование жизни предлагает клиентам продукты инвестиционного и накопительного страхования жизни, а также полисы страхования от критических заболеваний. В компании создана платформа для автоматизации продаж страховых продуктов во всех современных цифровых каналах. Полисы страхования стоимостью до 15 тысяч рублей можно приобрести онлайн без визита в офис. Полис также включает сервис онлайн-медицины - бесплатные дистанционные консультации, в том числе по симптомам вирусных заболеваний.

«Мы работаем с самым важным и дорогим, что есть у человека – жизнью и здоровьем. Именно поэтому наша ключевая цель – обеспечение бесперебойного и качественного обслуживания клиентов по всей стране. Дистанционная работа сервисов и автоматизация продаж наших продуктов во всех цифровых каналах позволяет нам повышать доступность страховых услуг для клиентов. Мы продолжаем цифровую трансформацию бизнес-процессов компании и в июле этого года запустили сервис дистанционной подачи заявлений через личный кабинет на сайте и в мобильном приложении на выплаты по дожитию, а также готовим к запуску новые сервисы, которые позволят клиентам упростить и ускорить взаимодействие с компанией», - отметил Андрей Чуйко, Генеральный директор ООО «РСХБ-Страхование жизни».

Клиенты могут получить доступ к личному кабинету с помощью мобильного приложения «РСХБ-Жизнь», доступного в Google Play и Apple Store, и через веб-интерфейс на сайте страховой компании.

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