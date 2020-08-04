2020-08-04T13:05:07+03:00
Происшествия

Два брата взорвали банкомат в кузбасском селе

Оба ранее уже были судимы за кражи из банкоматов
Екатерина РОМАНОВА
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Два брата взорвали банкомат в кузбасском селе. ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.Два брата взорвали банкомат в кузбасском селе. ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.
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Два брата из Кузбасса решили, что кражи из банкоматов - достойный способ обеспечить себе благосостояние. После очередного ограбления их поймали и осудили. Но отбыв наказание, мужчины взялись за старое.

В одном из населенных пунктов Промышленновского района произошло ЧП: неизвестные повредили банкомат и похитили емкости с деньгами. На тот момент в банкомате было 840 тысяч рублей. Стражи порядка тут же приступили к розыску «банкоматчиков» и вскоре вышли на их след. Как оказалось, подрывниками были два брата, 36-летний и 37-летний жители Яшкинского района. Они специально выбрали местом преступления село, расположенное в 185 километрах от их дома. Мужчины ночью при помощи газовоздушной смеси взорвали банкомат и вместе с деньгами скрылись с места преступления.

Задержание банкоматчиков. ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Задержание банкоматчиков. ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Впрочем, позже оказалось, что это далеко не первое ограбление, совершенное братьями. Несколько лет назад младший из них был одним из организаторов преступной группировки, которая грабила банкоматы в двух регионах. Старший брат также участвовал в этом. 16 раз группа из восьми человек подрывала банкоматы в Кузбассе, еще один раз - в Томске. Тогда ущерб составил 10 миллионов рублей. В июне 2019 года все участники группировки предстали перед судом и получили наказание. Теперь же, отбыв его, братья взялись за старое.

- По ходатайству следствия судом обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Следователем ОМВД России по Промышленновскому району возбуждено уголовное дело о краже. Согласно санкциям данной статьи, максимальное наказание составляет шесть лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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