Андрей Панов: «Сроки переноса погрузочной станции в Бородино увеличены по объективным причинам»

Андрей Панов, заместитель губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии, озвучил свою точку зрения на волнующую общественность проблему.

- Технологическая дорога и станция погрузки эксплуатируются в рамках закона не один год. В нескольких десятках метров от дороги находятся водозаборные скважины. Дорога проходит в области второго круга их санитарно-защитной зоны. Качество воды из скважин, расположенных вблизи дорог, постоянно проверяется и соответствует нормам, - пояснил он на своей официальной странице в Фейсбуке.

Также он отметил, что погрузка угля в Бородино производится на расстоянии 1 км от жилых домов, что беспокоит местных жителей. Поэтому Губернатор Кузбасса дал поручение перенести погрузку в другое место, а также ряд других поручений, выполнение которых должно снизить экологическую нагрузку от деятельности компании.

Уже выполнен перенос заправочной станции на горный отвод предприятия и перевод туда техоблуживания автотранспорта. Заасфальтирована технологическая дорога в городской черте, вдоль неё смонтированы водоотливные канавы, осветлители и отстойники. Установлены шумо-пылеподавляющие экраны, работают туманообразующие завесы для пылеподавления.

Сроки реализации проекта по строительству новой погрузочной станции «Лесная» увеличены по объективным причинам. В декабре 2019 года были проведены общественные слушания по проекту планировки и межевания территории. Жители Мысков его не одобрили и высказали ряд замечаний. Сейчас специализированная проектировочная организация разрабатывает новый проект расположения станции «Лесная» и ж/д путей с учетом пожеланий местных жителей.

«Проектирование сложных технологических объектов трудоемкий процесс, планируемый срок его окончания – май 2021 года, - рассказал Андрей Панов.

Он подчеркнул, что несмотря на кризис на мировом рынке и резкое падение цен на уголь, предприятие сохраняет коллектив, стабильно выплачивает зарплату и налоги, выполняет свои социальные обязательства. При этом разрез не отказывается от принятого обязательства по переносу станции, просто в силу выше обозначенных обстоятельств пришлось сдвинуть сроки его выполнения.