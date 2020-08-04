2020-08-04T19:32:16+03:00
Общество

Андрей Панов: «Сроки переноса погрузочной станции в Бородино увеличены по объективным причинам»

Замгубернатора Кузбасса дал экспертные разъяснения по работе технологической дороги и переносу углепогрузочной станции «Разреза Кийзасский»
Яков КРЫМСКИЙ
Поделиться:
Андрей Панов: «Сроки переноса погрузочной станции в Бородино увеличены по объективным причинам»Андрей Панов: «Сроки переноса погрузочной станции в Бородино увеличены по объективным причинам»Фото: Константин НАГОВИЦЫН
Изменить размер текста:

Андрей Панов, заместитель губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии, озвучил свою точку зрения на волнующую общественность проблему.

- Технологическая дорога и станция погрузки эксплуатируются в рамках закона не один год. В нескольких десятках метров от дороги находятся водозаборные скважины. Дорога проходит в области второго круга их санитарно-защитной зоны. Качество воды из скважин, расположенных вблизи дорог, постоянно проверяется и соответствует нормам, - пояснил он на своей официальной странице в Фейсбуке.

Также он отметил, что погрузка угля в Бородино производится на расстоянии 1 км от жилых домов, что беспокоит местных жителей. Поэтому Губернатор Кузбасса дал поручение перенести погрузку в другое место, а также ряд других поручений, выполнение которых должно снизить экологическую нагрузку от деятельности компании.

Уже выполнен перенос заправочной станции на горный отвод предприятия и перевод туда техоблуживания автотранспорта. Заасфальтирована технологическая дорога в городской черте, вдоль неё смонтированы водоотливные канавы, осветлители и отстойники. Установлены шумо-пылеподавляющие экраны, работают туманообразующие завесы для пылеподавления.

Сроки реализации проекта по строительству новой погрузочной станции «Лесная» увеличены по объективным причинам. В декабре 2019 года были проведены общественные слушания по проекту планировки и межевания территории. Жители Мысков его не одобрили и высказали ряд замечаний. Сейчас специализированная проектировочная организация разрабатывает новый проект расположения станции «Лесная» и ж/д путей с учетом пожеланий местных жителей.

«Проектирование сложных технологических объектов трудоемкий процесс, планируемый срок его окончания – май 2021 года, - рассказал Андрей Панов.

Он подчеркнул, что несмотря на кризис на мировом рынке и резкое падение цен на уголь, предприятие сохраняет коллектив, стабильно выплачивает зарплату и налоги, выполняет свои социальные обязательства. При этом разрез не отказывается от принятого обязательства по переносу станции, просто в силу выше обозначенных обстоятельств пришлось сдвинуть сроки его выполнения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Ревнивый кузбассовец сжег машину, квартиру и погубил соседку
Налоговик из Кузбасса брал взятки и гасил ими ипотеку
Казаки помогают находить людей без масок в Кузбассе
Невменяемый новокузнечанин не смог пройти сквозь забор детского сада
Управляющие компании Кузбасса не дезинфицируют подъезды как надо
Виталий Милонов приедет по грибы в Кузбасс
Тело 17-летнего подростка нашли в карьере в Кузбассе
В июле 2020 года клиенты Россельхозбанка перевели более 550 миллионов рублей через Систему быстрых платежей
В Кузбассе мотоциклист протаранил дерево
Какой кузбасский город лидирует по числу новых заболевших на утро 4 августа
Жители Кузбасса нашли на дороге ручную гранату
Рекордное число заболевших зафиксировали на утро 4 августа в Кузбассе
В Роспотребнадзоре рассказали, как ищут кузбассовцев с COVID-19
Автомобилистка врезалась в столб и разбила головой стекло иномарки
На атмосферном фронте без перемен: синоптики уточнили прогноз на начало августа
Новокузнечанин накопил 57 штрафов от ГИБДД и лишился автомобиля
Нефтеперекачная система загорелась под Кемеровом
Два пистолета, ружье и винтовку прятал дома кузбассовец
В Кемерове начали работать школьные базары
Вышел из дома и пропал: в Кузбассе разыскивают 35-летнего мужчину
Новокузнечанин поразвлекался с 13-летней девочкой и попал под суд
РСХБ-Страхование жизни вошло в Топ-10 лидеров цифровой трансформации среди компаний страхования жизни
Один погиб, пятеро травмированы в лобовом ДТП на кузбасской трассе
В I полугодии 2020 года объем рефинансированных в РСХБ ипотечных кредитов составил почти 10 млрд рублей
В Тайге запущены два новых автобусных маршрута
Трое новокузнечан спасли двух тонувших в реке девушек
Будет жарко: синоптики дали прогноз погоды на первую неделю августа