Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 5 августа

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По данным оперативного штаба, Кузбасса, диагноз «коронавирусная инфекция» на утро 4 августа подтвердился сразу у 94 жителей Кузбасса. Таким образом, с момента начала пандемии число заболевших COVID-19 достигло 3965 человек.

На сегодняшний день 1274 человека находятся в инфекционных стационарах и получают необходимую медицинскую помощь. При этом еще 2665 кузбассовцев уже прошли курс лечения и выписаны из больниц. О последних 88 случаях выздоровления стало известно на утро 5 августа.

- В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 7961 человек, - отметили в оперативном штабе.