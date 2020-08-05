В Новокузнецке появилось несколько новых спортивных площадок

Три спортивных объекта и зону отдыха благоустроили в Новокузнецке по программе «Твой Кузбасс - твоя инициатива». Места, где будет проходить благоустройство, выбирали жители города.

Зона отдыха и спортплощадка

Сразу в трех районах города Новокузнецка по просьбам жителей появились спортивные площадки, и еще в одном – благоустроили зону отдыха. Так, жители Кузнецкого района в рамках программы «Твой Кузбасс – твоя инициатива» получили благоустроенную зону отдыха на улице Ленина, неподалеку от дома №167. А в Новоильинском районе отремонтировали спортивную площадку возле дома №74 по проспекту Архитекторов.

- Конкурс проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс—твоя инициатива» уже второй год позволяет реализовать лучшие идеи жителей по благоустройству городов и поселков. Конкурс получил хороший отклик, кузбассовцы активно вносят предложения. Мы помогаем реализовать задуманное: финансируем, предоставляем технику и компетентных специалистов. Будем продолжать эту программу и в следующие году, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Лучшее - детям

Немало радости ребятне и взрослым доставила спортивная площадка на территории детского сада №244 в Куйбышевском районе. Для того, чтобы дети могли заниматься здесь спортом, инициативная группа разработала проект с объемом финансирования 1,6 миллиона рублей. Из них один миллион рублей направили из бюджета Кузбасса, 400 тысяч рублей — из городского бюджета, 200 тысяч рублей составили средства спонсоров. Площадка получилась не только современной и удобной, но и многофункциональной. Строители уложили на площадке резиновое покрытие с разметкой для бега — зимой территорию будут использовать как основу для катка. Также на площадке установили кольца для баскетбола, волейбольную сетку, переносные ворота для футбола.

- Спортивной площадкой могут пользоваться не только воспитанники данного детского сада, ежемесячно на ней проводятся районные соревнования между детьми из 20 дошкольных учреждений района, учениками МБОУ «Гимназия № 73», - отметили в пресс-службе администрации города Новокузнецка.

Для зимних видов спорта

Еще один проект, который удалось реализовать благодаря программе «Твой Кузбасс – твоя инициатива» - это благоустройство хоккейной коробки на стадионе «Байдаевец» по улице Рубцовская, 51. Здесь установили новые борта, обновили хоккейные ворота, установили сетчатое ограждение. Стоимость ремонта составила 1,678 миллиона рублей. При этом использовались как средства из бюджетов области и города, так и спонсоров.