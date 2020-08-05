2020-08-05T08:26:30+03:00
Бизнес-новости Кемерова

В Кузбассе получили первое потомство русского осетра

10 тысяч мальков вывели в Беловском рыбном хозяйстве
Галина ШЕЛГАЧЕВАЛия Гараева
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К реализации проекта по разведению осетра приступили восемь лет назад, и вот появились первые результаты. Фото: пресс-служба АПКК реализации проекта по разведению осетра приступили восемь лет назад, и вот появились первые результаты. Фото: пресс-служба АПК
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В Кузбассе получили первое потомство русского осетра, которое вывели из икры собственного маточного стада в Беловском рыбном хозяйстве поселка Инской.

Восемь лет назад, в 2012 году, в Беловском рыбном хозяйстве приступили к реализации проекта по разведению осетра. И вот, восемь лет спустя, самки осетров дали икру, из которой удалось вывести 10 тысяч мальков. Каждый из них уже набрал более 50 граммов веса, а чтобы мальки были здоровыми и сильными, для них создавали специальные условия. Так, у хозяйства имеются специальные бассейны с необходимыми температурными условиями, аппаратом УЗИ для обследования рыбы. За состоянием мальков наблюдает специалист, который ранее прошел специальные курсы.

- Беловское рыбное хозяйство работает уже более 40 лет. В прошлом году здесь вырастили и продали 253 тонны рыбы, в том числе 17 тонн осетров. В перспективе хозяйство будет продавать черную икру. Мы помогаем производителям развиваться, разработан и действует ряд программ поддержки сельского хозяйства, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. - В этом году только гранты на развитие малых фермерских хозяйств составят около 118 миллионов рублей.

Мощность рыбного хозяйства в Инском составляет 1000 тонн товарной рыбы и 200 тонн рыбопосадочного материала в год. Здесь разводят таких рыб, как форель, карп, японский кои, толстолобик, канальный сом, а теперь и осетровые виды рыб.

- В качестве эксперимента разводят американского веслоноса, его воспроизводство в Сибири - задача на перспективу. Сейчас рыбное хозяйство имеет садковую базу, которая состоит из 6 понтонных линий, суммарно вмещающих 780 садков, - отметили в пресс-службе администрации правительства Кузбасса.

Сегодня около 50 предприятий региона занимается рыболовством и рыбоводством в Кузбассе. Они обеспечивают качественными и свежими продуктами не только кузбассовцев, но и жителей соседних регионов.

НА СЛОМ

В Прокопьевске закроют девять устаревших котельных

Пять из них прекратят работу до конца 2020 года.

В Кемеровской области планируют закрыть девять устаревших котельных. Пять из них прекратят свою работу уже к концу 2020 года.

Изменения коммунальной инфраструктуры произойдут в Прокопьевске. Именно в этом городе в Кузбассе находится больше всего котельных. Еще четыре старые котельные будут ликвидированы до окончания 2023 года. В итоге общее количество устаревших котельных в городе уменьшится с 70 до 61.

В городе проводят реконструкцию самой крупной котельной, тепло от которой поступает в квартиры каждого пятого жителя. Фото: пресс-служба АПК.

В городе проводят реконструкцию самой крупной котельной, тепло от которой поступает в квартиры каждого пятого жителя. Фото: пресс-служба АПК.

- Любое обновление, модернизацию систем жизнеобеспечения мы должны проводить по принципу: лучше сделать один основательный качественный ремонт, чем постоянно латать дыры, - подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. - Переход от малоэффективных кочегарок к современным теплоисточникам уменьшит затраты на содержание, обеспечит бесперебойное теплоснабжение, повысит качество коммунальных услуг, а значит, и качество жизни горожан. В Кузбассе уже выполнены больше 60 процентов объема работ по подготовке коммунальной инфраструктуры к зиме, готовность отдельных территорий составляет 70 - 80 процентов. Основная задача - провести все работы качественно и в срок.

Преобразования стали возможны благодаря частным инвестициям. За два года с помощью инвестора в городе реконструировали котельные № 31, 39, 42 и 49. В них поменяли практически все оборудование. В настоящее время продолжают модернизацию самой крупной муниципальной котельной Прокопьевска. От ее работы зависят 200 многоквартирных домов, в которых живут 43 тысячи человек. Это пятая часть всех жителей городского округа.

В котельной меняют трубы общей длиной около четырех километров. На реконструкции находится мельница, перемалывающая уголь, пылепроводы, по которым топливо попадает в котел. Также в этом году в городе заменят около двух километров магистральных труб теплоснабжения.

НОВШЕСТВО

В кемеровских детсадах установили метеостанции

Наблюдать за изменениями погоды и делать прогнозы будут юные кемеровчане.

Быть наблюдательными с детства, учиться делать прогнозы, наблюдать за изменениями природы теперь будут воспитанники детских садов Кемерова. На территории сразу пяти из них появились специально оборудованные метеорологические станции. Здесь дошкольники под руководством педагогов в игровой форме проводят эксперименты, учатся делать выводы. Для этого у них имеются все необходимые приборы - термометры, флюгер, дождеметр, барометр, компас, ветряной рукав и солнечные часы.

Дошкольники под руководством педагогов учатся пользоваться метеоприборами и анализировать их показания. Фото: Пресс-служба администрации Кемерова

Дошкольники под руководством педагогов учатся пользоваться метеоприборами и анализировать их показания. Фото: Пресс-служба администрации Кемерова

Педагоги, которые разработали и внедряют проект по экологическому воспитанию, учат детей пользоваться приборами, проводят экологические игры. А для того чтобы занятия носили не только научный, но и развлекательный характер, с детсадовцами проводят экологические игры, изучают народные приметы и проверяют, работают ли они, слушают музыку и читают произведения о природе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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