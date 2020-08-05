Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 6 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе, по данным на 6 августа, число пациентов с COVID-19 увеличилось на 43 человека. Таким образом, общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии перешагнуло порог в четыре тысячи людей, а именно у 4062 человек диагностировали эту инфекцию.

Одновременно с этим есть и случаи выздоровления: сразу 59 пациентов, которые вылечились от коронавируса, покинули больничные стены. Таким образом, с середины марта от коронавируса вылечились 2724 человека.

- В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 7741 человек, - сообщает оперативный штаб.

В инфекционных стационарах сейчас находятся 1312 пациентов, у которых тесты на COVID-19 оказались положительными. Они получают медицинскую помощь. Отметим также, что число летальных исходов, связанных с коронавирусом, осталось прежним: 26 человек.

Статистика. Фото: Яндекс

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