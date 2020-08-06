Жара не отступает: какими будут выходные в Кузбассе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тепло не торопится покидать Кузбасс. Вот и грядущие выходные будут по-прежнему жаркими: температура воздуха достигнет +30 градусов!

Ночь на пятницу будет по-августовски теплой: +7… +12. Впрочем, местами ожидается до +17! Ночью и утром возможны туманы, а днем - кратковременные дожди, грозы и град. Северный ветер в этот день при порывах может достигать 15 метров в секунду, но даже он не сделает этот день прохладным. В течение дня температура воздуха будет держаться в пределах +23… +28. Кстати, по народной примете, каким будет утро до обеда - такой будет зима до декабря, а какой будет погода после обеда - таким будет и остаток зимы.

Ночь на субботу, 8 августа, будет такой же теплой, как и предыдущая, да и днем столбики термометров будут держаться на прежних отметках. Ветер сменит направление на северо-восточное, и его порывы станут чуть слабее, а по востоку области местами пройдут кратковременные дожди и грозы. На западе же вероятность осадков невелика.

В ночь на воскресенье, 9 августа, синоптики прогнозируют от 7 до 12 градусов тепла. Вероятность осадков в этот и следующий дни невелика. Северо-восточный ветер то и дело будет менять направление на юго-восточное, а его порывы могут достигать 13 метров в секунду. В воскресенье ожидается 30-градусная жара, но местами воздух прогреется лишь до +25.

Следующая неделя начнется с тепла - и даже жары! В ночь на понедельник, 10 августа, столбики термометров будут держаться в пределах +10… +15 градусов, а днем достигнут отметок +26… +31. Юго-восточный ветер еще немного ослабнет, и его порывы будут не сильнее 12 метров в секунду.