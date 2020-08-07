Выходные в Кемерове: куда сходить и что посмотреть

Кузбасс объединяет в себе более ста народов, и каждый из них хранит немало тайн, легенд и сказаний. Фото: Пресс-служба АПК

Сто народов, и каждый - со своими тайнами

Садимся и слушаем легенды земли Кузнецкой.

Кузбасский центр искусств предлагает жителям Кемерова и всей области ознакомиться с увлекательным проектом «Мифы и легенды земли Кузнецкой».

Новая история Кузнецкой земли неразрывно связана с эпопеей русского освоения Сибири. Уже в начале XVII столетия здесь появляются первые русские поселенцы: крестьяне, охотники, казаки, миссионеры. Ну а официальной датой образования Кузбасса стал 1721 год, поэтому в следующем году она отметит свое 300-летие. За столетия история земли Кузнецкой обросла мифами и легендами. Кто-то считает, что именно на просторах Кузбасса скрыты сокровища, кто-то ищет здесь следы снежного человека, а кто-то с упоением рассказывает легенды о бесовском камне Марьина лога.

Кузбасс объединяет в себе более ста народов, и каждый из них хранит немало тайн, легенд и сказаний: о реках, которые кормят и поят; о горах, богатых дичью и зверьем; о бескрайних полях и лугах, наполненных невероятной красотой. Представленные мифы и легенды позволят познакомиться с образцами литературного творчества, узнать много тайного и неизведанного, а также вдохновить творческих людей на создание уникальных произведений.

Сам проект был запущен еще 19 мая, но сейчас он дополнился замечательными видео. Легенда о Томи или татарском логе, ромашковом поле или Звенящей горе Шан Туу, Бухтае или Тюльберском городке - выбирайте, в какую захватывающую историю вы погрузитесь сейчас.

Ознакомиться с проектом «Мифы и легенды земли Кузнецкой» можно здесь >>

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Здания вокруг нас

Погружаемся в архитектуру Кемерова XX столетия.

В цикле знакомств с известными деятелями культуры Кузбасса «Библиотечные благотворительные сезоны», которые проводит Кемеровская областная библиотека имени Федорова, состоялась очередная виртуальная творческая встреча. В этот раз гостем творческой гостиной стала архитектор, доцент Кузбасского государственного технического университета Ирина Захарова.

Ирина Захарова - коренная кемеровчанка, она давно и серьезно занимается изучением архитектурного облика города Кемерово, история которого является неотъемлемой частью 300-летней истории Кузбасса. Многолетние исследования, сбор документов об известных архитекторах и проектах городской застройки, существовавших в разные годы, представлены ныне в новой книге ученого - «Кемерово. Градостроительство и архитектура 1910 - 1950-х годов», вокруг которой и строился разговор.

На встрече специальной темой стала история создания одного из красивейших зданий города - основного здания библиотеки. Ирина Захарова рассказала интересные факты об архитекторе Владимире Сурикове - авторе проекта библиотечного здания, о планах ансамблевой застройки площади Волкова, которые не были реализованы в шестидесятые годы прошлого века.

По итогам виртуальной встречи Ирина Захарова передала краеведческое издание в библиотечный фонд. Книга рекомендуется как историкам, краеведам, начинающим архитекторам, так и любителям истории и архитектуры.

А после отмены ограничений, связанных с профилактикой коронавирусной инфекции, библиотека обещает публичную презентацию книги «Кемерово. Градостроительство и архитектура 1910 - 1950-х годов», на которой каждый желающий сможет лично задать вопросы автору.

Отправляемся на виртуальную творческую встречу - сюда >>

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Участники экспедиции смогут посетить крупнейшее в России местонахождение динозавров раннемелового периода.Фото: Краеведческий музей

Туда, где бродили динозавры

Отправляемся в увлекательную экскурсию.

Ни для кого не секрет, что на карте Кузбасса есть места, которые хранят память о событиях, случившихся гораздо раньше начала его официальной 300-летней истории. Вот одно из таких мест можно посетить уже в предстоящие выходные.

Кемеровский областной краеведческий музей приглашает кемеровчан в экспедицию на поиски динозавра в село Шестаково. Ее участники смогут посетить крупнейшее в России местонахождение динозавров раннемелового периода.

Для гостей подготовлен необычный маршрут - это реальные раскопки и находки 2020 года, знакомство с участниками экспедиционного отряда седьмого сезона, а также посещение Шестаковского Яра - места, откуда и начались первые раскопки! Каждый путешественник получит возможность пройти тропой первых открывателей и заглянуть в их лагерь, узнать тайны Шестаковского Яра, спуститься к пойме древней реки и прикоснуться к естественному геологическому обнажению осадочных пород возрастом 135 миллионов лет, встретиться с учеными, которые расскажут все о динозаврах, увидеть находки сезона 2020 года.

Тур включает в себя трансфер Кемерово - Шестаково - Кемерово, страхование жизни, экскурсионное обслуживание на маршруте, посещение значимых историко-культурных мест, двухразовое питание.

Участникам экспедиции обязательно иметь с собой маски, головной убор, удобную обувь и питьевую воду.

Кемеровский краеведческий музей

пр. Советский, 55, т.: (384-2) 36-41-15, 8-905-947-86-64

8 и 9 августа, начало в 8.00

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К 300-летнему юбилею Кузбасса сотрудники муниципальной информационно-библиотечной системы разработали несколько викторин о регионе. Фото: Мария КОЛОСОВА

А что ты знаешь о Кузбассе?

Участвуем в познавательной викторине.

К 300-летнему юбилею Кузбасса сотрудники муниципальной информационно-библиотечной системы разработали несколько викторин о регионе. Читателям предложено проверить свои знания, ответив на разные вопросы: кто написал слова гимна области, какое озеро Кузбасса является самым большим, жителям какого города нашего края был подарен 300-килограммовый торт; кто из жителей региона послужил прообразом для скульптуры воина-освободителя в Трептов-парке в Берлине, кто из знаменитых российских писателей и актеров организовал в Кемерове театр «Ложа».

После ответа на каждый из вопросов участник получает доступ к развернутому комментарию и, несомненно, узнает еще больше интересных фактов об истории родного края.

Поучаствовать в викторине можно здесь >>

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Контактный зоопарк «Вовкин двор» приглашает насладиться красотами природы и общением с ее обитателями. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ну очень трогательные отношения

Идем в зоопарк и тискаем милых и пушистых обитателей.

К сожалению, летом не у всех есть возможность выбраться на дачу, поехать в отпуск (особенно сейчас), чтобы сполна насладиться красотами природы и общением с ее обитателями. Однако в Кемерове это можно сделать практически без всяких усилий - просто отправиться в контактный зоопарк «Вовкин двор».

Зоопарк находится в жилом районе Лесная Поляна. В отличие от других подобных заведений здесь многие животные находятся в открытых вольерах. Помимо них, на территории есть декоративный сад с тропой здоровья, экспозиция «Русское поле», ивовый и плодовый сады, а также декоративный и аптекарский огороды. Из животных здесь можно пообщаться с кроликами, свинками, козами, лошадкой, косулей, страусом. Помимо этого, есть вольеры с попугайчиками, черепахами, ящерицами. А некоторых можно даже покормить с рук. Согласитесь, отличный релакс после окончания трудовой недели.

Контактный зоопарк «Вовкин двор»

Лесная Поляна, пр. Весенний, 8/1

Вторник - воскресенье, с 10.00 до 20.00

Цена билетов: от 125 до 200 рублей