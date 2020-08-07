Губернатор показал, как продвигается строительство важнейших объектов Кузбасса. ФОТО: пресс-служба АПК.

На самых главных строительных площадках Кузбасса побывал губернатор Сергей Цивилев. Он проверил ход работ по строительству здания кассационного суда, ледового дворца «Кузбасс», а также новой школы в микрорайоне 7б в Кемерове.

- Пообщался со строителями - они мотивированы, работают с энтузиазмом и настроены сдать объекты в установленные сроки. При этом они применяют рационализаторские технологические решения, которые позволяют сэкономить бюджетные деньги, - рассказал Сергей Цивилев. - Рядом с опытными строителями трудится много бойцов студотрядов. Молодежь видит, какие изменения происходят в Кузбассе, и заинтересована участвовать в развитии региона.

Кассационный суд

Строительство здания кассационного суда завершено уже на 90 процентов: планируется, что все работы будут выполнены к Дню шахтера. Здесь уже вовсю идут финальные отделочные работы, монтаж лифтов, благоустройство территории. В новом 8-этажном здании разместятся 42 зала судебных заседаний, конференц-зал на 100 мест, зал президиума на 200 мест и 300 рабочих кабинетов. В будущем юрисдикция суда распространится на 12 субъектов РФ.

Здание суда практически достроено. ФОТО: пресс-служба АПК.

Ледовый дворец «Кузбасс»

На 40 процентов построен ледовый дворец «Кузбасс». Срок его сдачи - 2021 год, как раз год празднования 300-летия Кузбасса. Здесь будет все необходимое для занятий спортом и проведения соревнований - от ледовой арены с трибунами и бассейна до научно-производственного Центра здорового питания, лыжероликодрома и комплекса для хаф-пайпа.

Новая школа

Вовсю кипит работа на стройплощадке школы на 1225 мест в микрорайоне 7б. Работы выполнены на 17 процентов и идут в соответствии с графиком. Школа будет состоять из трех блоков с разной этажностью, конструкцией и назначением. В двух из них разместятся учебные классы, два спортзала, зрительный зал на 350 мест, пищеблок и столовая.

Третий же блок предназначен для спортивной школы, где, помимо прочего, предусмотрены два тренировочных поля для фехтования и поле единоборств.

Кипит работа на стройплощадке. ФОТО: пресс-служба АПК.

- Объект планируется сдать в 2021 году. Объем финансирования составит 1,81 миллиарда рублей, в том числе 749,9 миллиона рублей - средства из федеральных источников, 968,2 миллиона - из бюджета области, 87,9 миллиона - из местного бюджета, - отметили в пресс-службе администрации правительства Кузбасса.