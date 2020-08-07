Трудовой отряд СУЭК в Кузбассе поддерживает экологические акции. Фото: АО «СУЭК-Кузбасс»

Весь июль участники кузбасского движения Трудового отряда СУЭК в Ленинск-Кузнецком и Прокопьевском муниципальных округах, а также Беловском муниципальном районе продуктивно занимались благоустройством сел и деревень, а также поддержкой экологических акций.

Основные работы трудотрядовцев традиционно развернулись на социально значимых объектах: ребята помогали готовить школы и детские сады к началу учебного года, облагораживали территории администраций сельских поселений, следили за чистотой и порядком в парках, аллеях и местах памяти. Около сотни участников движения Трудового отряда СУЭК в течение месяца работали над благоустройством населенных пунктов Беловского муниципального района. Так в поселке Новобачатский ребята помимо прочего взяли под свою заботу детскую площадку «Радуга», которую очистили от 20 кг мусора и травы. А в деревне Инюшка подростки активно приводили в порядок улицы и остановочные павильоны: очистили от старых объявлений и клея информационные доски, убрали километр поросли, кустарников и лопухов, разросшихся около дорог.

Ребята Прокопьевского муниципального округа особое внимание уделили экологическим акциям. Самой большой из них стала инициированная трудотрядовцами эко-акция по уборке одного из самых привлекательных туристических мест Кузбасса - Кара-Чумышского мраморного карьера. Вместе с волонтерами Компании они собрали 20 мешков мусора, оставленного нерадивыми туристами, и крупные бытовые отходы, выброшенные на территорию карьера как на свалку. В ходе реализации проекта «Чистые берега» силами Трудового отряда СУЭК были очищены 7 водных объектов: река Кривой Ускат, пруды в селах Михайловка, Еловка и в поселках Егултыс, Трудармейский, Каменный ключ.

- Ребята молодцы - проявляют свою самостоятельность и чувствуют, что их труд нужен, - отметила Юлия Легчило, главный специалист по делам молодежи и спорта Каменно-Ключевского территориального отдела Прокопьевского муниципального округа. - Душой болеют за то, чтобы наша уникальная природа сохранялась в своей красоте. Уверена, что из нынешних бойцов трудового отряда СУЭК вырастут настоящие патриоты своей малой родины.

Под свою опеку ребята взяли природный заказник регионального значения «Кокуйское болото». Фото: АО «СУЭК-Кузбасс»

А в Ленинск-Кузнецком муниципальном округе был сформирован экологический Трудовой отряд СУЭК. Под свою опеку ребята взяли природный заказник регионального значения «Кокуйское болото». Состоялось знакомство подростков с учеными-биологами и экскурсия на заказник, в ходе которой ребята узнали об уникальной природе своей малой Родины. В селе Красное участники движения активно помогали готовить к открытию новый сквер, ставший важной частью культурного кластера населенного пункта. В Демьяновке трудотрядовцы устроили собственное «закрытие» первого трудового месяца. Для всех детей поселка был организован настоящий праздник с песнями, танцами и подвижными играми на свежем воздухе.

- Мне понравилось работать в Трудовом отряде СУЭК. Особенно повезло с ребятами. Нам всегда было о чём поговорить: и обсудить предстоящую работу, и пошутить, - рассказывает бригадир ТОС в селе Красное Валерия Орлова. - Кроме того, работа в трудовом отряде показала нам какая богатая история у нашего села. Так появилась идея вести рубрику «Рядом с историей» в нашей группе «ВКонтакте». Там мы делимся интересными фактами о тех местах, где уже успел поработать наш отряд.

В Кемеровской области – Кузбассе проект Трудовой отряд СУЭК действует уже восьмой год на шести территориях присутствия Компании в регионе: в городах Ленинск-Кузнецкий, Полысаево, Киселевск, а также Беловском муниципальном районе, Прокопьевском и Ленинск-Кузнецком муниципальных округах. За это время участниками движения стали более шести тысяч юных кузбассовцев. В этом году в связи с пандемией коронавируса особое внимание было уделено соблюдению трудотрядовцами всех необходимых санитарных норм. Прежде чем приступить к своим обязанностям в начале сезона, ребята прошли специальный инструктаж по технике безопасности.