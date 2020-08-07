Девочка из Кузбасса умерла в захваченном Среднеуральском монастыре. ФОТО: кадр видео youtube

В Среднеуральском женском монастыре, который некоторое время назад захватил опальный отец Сергий, умерла 15-летняя девочка. Она приехала сюда в надежде излечиться от рака.

О том, что же случилось с девочкой, рассказал сам отец Сергий в опубликованной видеозаписи.

- Горе у родителей и у нас. Умерла 15-летняя девочка Марина, у нее был рак головного мозга. Родители жили в Новокузнецке, были в Москве. Местные врачи сказали, что девочка проживет полтора-два месяца. Так же и московские врачи. Приехали к нам, жили около семи месяцев. Девочка была под наблюдением врача-хирурга, он каждую неделю, а то и чаще, приезжал и наблюдал. Хотя у нас и не больница, но мы стараемся сделать все, что скажет врач: и питанием, и лекарствами обеспечить, - так рассказал Сергий о трагедии в монастыре. - Но самое главное - любовь всего монастыря. Последние ее слова были «Ангел пришел». Для меня это большая потеря.

Схимонах ранее рассказывал, что он готов принимать в монастыре раковых больных, которым нужна помощь и от которых отказались врачи. Так случилось и с девочкой Мариной, которую привезли сюда родители. Сергий также говорил ранее, что он принимает больных уже на протяжении 15 лет и не берет с них денег. Сторонники же отца Сергия не раз заявляли о том, что схимонах способен излечивать неизлечимо больных.

В Следственном комитете России отметили, что по выявленным в средствах массовой информации сообщениям проводится проверка. Разобраться в обстоятельствах смерти неизлечимо больного ребенка Александр Бастрыкин поручил руководителю СК Свердловской области .

Справка «КП»

Отец Сергий ранее заявил, что коронавируса не существует, назвал вакцину от COVID-19 «чипированием», а тех, кто верит в коронавирус, проклял. За это ему запретили служить и дали время на то, чтобы он одумался. Но вместо этого он устроил бунт.

Примечательна и личность отца Сергия: перед тем как стать послушником монастыря, он отбывал наказание: 13 лет за убийство и грабеж.