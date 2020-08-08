Сергей Цивилев поздравил кузбассовцев с Днем физкультурника. ФОТО: пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

Губернатор Кузбасса поздравил всех жителей региона в Днем физкультурника, который традиционно отмечается во вторую субботу августа. Сергей Цивилев отметил, как меняется к лучшему Кузбасс-спортивный.

- Поздравляю вас с Днем физкультурника – праздником, который объединяет профессиональных спортсменов, тренеров и сторонников физической культуры и спорта! – сказал Сергей Цивилев. - Спорт улучшает здоровье, закаляет характер и учит преодолевать трудности. Сегодня уже почти половина жителей области регулярно занимается физкультурой и спортом. По этому показателю Кузбасс – в десятке лучших регионов страны! Наша задача – привлечь к физической активности не менее 70% кузбассовцев, создать каждому достойные условия для занятий спортом.

Сергей Цивилев сделал акцент на то, что ежегодно все больше жителей Кузбасса приобщаются к активному образу жизни, а спортсмены-профессионалы уже традиционно показывают высокие результаты на российских и международных соревнованиях.

Для того, чтобы развивать спорт в Кузбассе, во всем регионе обновляются и строят спортивные объекты. Так, в Белове уже завершается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса «Металлург». В Кемерове возводятся сразу два важных объекта: ледовый дворец «Кузбасс» и многофункциональный спортивный комплекс «Кузбасс-Арена». В Новокузнецке полным ходом идет реконструкция Дворца спорта кузнецких металлургов.

- Хочу поблагодарить каждого, кто укрепляет спортивные традиции и развивает спорт в Кузбассе! Особенная благодарность нашим замечательным тренерам, настоящим профессионалам, преданным своему делу. Своим трудом вы формируете у воспитанников не только физические навыки, но и характер, учите преодолевать трудности, работать в команде, уважать соперника, красиво и честно побеждать, – сказал Сергей Цивилев. -Желаю всем спортсменам и любителям физической культуры побед на спортивных аренах и в жизни. Здоровья, благополучия и счастья!