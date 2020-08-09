Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 10 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Появилась актуальная информация о коронавирусе в Кузбассе на 10 августа. Как изменилась ситуация за последние сутки читайте в нашем материале.

Ежедневно появляются сообщения о новых случаях заболевания коронавирусом на территории нашего региона. Так, медики дигностировали инфекцию еще у 91 человека. Теперь им предстоит пройти лечение в изолированных условиях. А вот к своей привычной жизни вернулись 41 человек. Они вылечились и больше не являются переносчиками заболевания.

В общей сложности с начала пандемии число заболевших достигло 4432 человека. В инфекционных стационарах получают медицинскую помощь 1364 человека. При этом в Кузбассе выздоровели 3038 человек, у которых диагностировали коронавирус.

Число летальных исходов среди пациентов достигло 30. О последней смерти стало известно в воскресенье, 9 августа. В Анжеро-Судженске умер мужчина среднего возраста.

- В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 7777 человек, - сообщает оперативный штаб Кузбасса.

Статистика. ФОТО: Яндекс

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