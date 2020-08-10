Опрос: Вы пользуетесь ресурсами сайта областной библиотеки Кузбасса?

На сайте библиотеки есть каталоги, в которых можно вести поиск книг в режиме on-line. Фото: Государственная научная библиотека имени Василия Федорова

Государственная научная библиотека имени Василия Федорова – одно из старейших учреждений Кузбасса, она была создана сто лет назад. Тогда это была Щегловская городская библиотека.

За прошедший век учреждение не только сменило свое название, но стало крупнейшей в регионе. Нигде больше нет столько книг и возможностей, как в «Федоровке». Это настоящий центр пропаганды чтения и сокровищница лучших произведенией отечественных и зарубежных авторов. Фонд библиотеки насчитывает почти 2,5 миллиона экземпляров.

Предмет особой гордости сотрудников – прижизненные издания классиков русской литературы, книги по истории освоения Сибири, справочные и периодические издания XVIII - XX вв.

Ежегодно библиотеку посещают более 300 тысяч человек.

Что особенно важно – библиотека идет в ногу со временем и в ней постоянно появляются новые возможности для читателей. И виртуальное обслуживание посетителей уже стало делом привычным.

На сайте библиотеки есть каталоги, в которых можно вести поиск книг в режиме on-line.

А в рубрика «Коллекции, базы данных» можно найти информацию о всех электронных ресурсах, доступных для пользователей. Среди них есть и лицензионные ресурсы, и информационно-правовые, и специализированные.