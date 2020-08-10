Думала, синяк, а оказалось - рак: Жительнице Кузбасса вырезали огромную опухоль Фото: Кирилл ЧАЩИН

Кузбасские онкологи удалили женщине огромную смертельно опасную опухоль. Она образовалась у жительницы Кузбасса после сильного ушиба.

Как рассказали в пресс-службе Кузбасского клинического онкологического диспансера, этой зимой 50-летняя жительница региона поскользнулась и упала, сильно ударившись бедром. На месте ушиба образовалась гематома, которая со временем начала расти. Никакие мази, которые использовала женщина, не помогали. Как оказалось в дальнейшем, на месте ушиба образовалась саркома.

- К нам пациентка попала с огромной кратерообразной язвой в состоянии интоксикации. Саркома достигла порядка 25 сантиметров в диаметре. Был обнаружен метастаз в паховом лимфоузле, под подозрением - метастазы в малом тазу и в печени, - рассказывает врач-онколог отделения опухолей головы и шеи Альберт Зайнутдинов. - Мы успешно удалили опухоль и метастаз. Вместе с саркомой пришлось удалить окружающие ее видоизмененные ткани, в том числе часть ягодичной мышцы. В дальнейшем на способность пациентки передвигаться это не повлияет.

Сейчас пациентка чувствует себя хорошо, ей предстоит пройти дополнительное обследование и лечение.