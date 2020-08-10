В Кузбасс придет жара до +32 градусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе на неделе будет жарко - до +32 градусов. Об этом сообщают синоптики Кемеровского гидрометцентра.

Так, во вторник по области ожидается +27… +32 градуса. Юго-восточный ветер будет дуть с порывами до 14 метров в секунду. День пройдет преимущественно без осадков.

В среду ночью столбики термометров покажут +12… +17 градусов, днем воздух прогреется до +26… +31. Ветер направление не сменит, но немного усилится - порывы будут достигать 15 метров в секунду. Ночь пройдет преимущественно без осадков, а вот днем местами возможны кратковременные дожди и грозы.

В четверг, 13 августа, ночью прогнозируется +13… +18 градусов, днем +23… +28. Ветер сменит направление на юго-западное. Его порывы ночью будут достигать 15 метров в секунду, а днем 17 метров. По области пройдут кратковременные дожди и грозы.

В пятницу ночью температура будет находиться в пределах +10… +15 градусов, днем воздух прогреется до +20… +25. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, усиливаясь до 12-17 метров. Так же, как и накануне, прогнозируются небольшие осадки.