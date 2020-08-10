В Таштагольском районе установили 190 солнечных электростанций. Фото: Пресс-служба АПК

В отдаленных и труднодоступных поселках Таштагольского района установлено 190 новых солнечных электростанций. Еще 38 будет смонтировано до конца августа.

Новые источники генерации в 31 поселке Горной Шории была установлены к Международному дню коренных народов мира, который отмечался 9 августа. Работы проводились в рамках программы электрификации Таштагольского района. В 2020 году на эти цели было направлено более 48,9 миллиона рублей из областного бюджета и свыше 3,5 миллиона из муниципального бюджета.

- В 38 удаленных поселках Таштагольского района жители либо никогда не имели электроснабжения, либо получали электроэнергию лишь несколько часов в день. Каждая автономная солнечная станция способна полностью обеспечить дом энергией, мощности хватит для работы всех необходимых в быту приборов, - отметил губернатор Сергей Цивилев во время рабочего визита в Горную Шорию.

Во время поездки глава региона проконтролировал, как выполняется программа электрификации в поселках Суета и Усть-Анзас, а также поздравил жителей Горной Шории с Международным днем коренных народов мира. До конца августа солнечные панели будут установлены в шести самых малочисленных и труднодоступных поселках - Белке, Нымзасе, Верхнем и Нижнем Бугзасах, Алзаке Изенголе, Казеке Джелсае.

Только цифры

Каждый комплекс солнечной электростанции стоит 250 тысяч рублей. Он включает в себя четыре солнечные панели, которые закрепляются на металлической раме, инвертор и аккумуляторную батарею. Установка дает возможность круглосуточно потреблять до 3 кВт электроэнергии. Аккумулятор рассчитан на 10 лет работы, а солнечные панели прослужат около 25 лет.