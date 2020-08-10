Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 12 августа Фото: Артем КИЛЬКИН

Сколько новых случаев заболевания и выздоровления выявлено в Кузбассе на утро 12 августа? Мы расскажем вам об этом.

На утро вторника, 12 августа, в Кузбассе вновь выросло число заболевших COVID-19. Оно составило112 человек. В общей сложности число заболевших нс момента начала пандемии составляет 4544 человек. Из них 1465 человек в настоящий момент находятся в больницах Кузбасса.

Одновременно с этим изменилось и число выздоровевших 11 жителей региона прошли курс лечения и выписаны из инфекционных стационаров. Всего на утро 12 августа в Кузбассе выздоровело 3049 человек.

Число летальных исходов среди пациентов, у которых ранее выявили коронавирус, остается прежним: 30 человек.

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