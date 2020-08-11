За похищение младенца из роддома жительнице Кузбасса вынесли приговор Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

41-летнюю жительницу Кузбасса суд признал виновной в похищении грудного ребенка из роддома. Также перед судом предстал начальник КПП медучреждения, который позволил женщине выйти из роддома с чужим ребенком.

Семь лет колонии общего режима - такое наказание назначил суд 41-летней жительнице Кузбасса, которая украла в родильном доме чужого ребенка. Психолого-психиатрическая экспертиза подтвердила, что в момент кражи малыша женщина осознавала свои действия.

ЧП произошло в одной из больниц областного центра 2 октября 2019 года. Одна из молодых матерей обнаружила, что пропал ее ребенок. Она тут же позвонила супругу, который как раз в это время подъезжал к больнице. Он увидел подозрительную незнакомку с младенцем, завернутым в куртку. Мужчина остановил ее и забрал своего ребенка, а похитительнице в тот раз удалось скрыться.

Позже выяснилось, что ребенка украла 41-летняя жительница Ленинска-Кузнецкого. Некоторое время назад она заявила мужу, что беременна, а за несколько дней до предполагаемых родов мужчина привез ее в больницу. Здесь женщина обманула и врачей, заявив о заболевании женских органов. Прежде чем украсть младенца, женщина изучала входы и выходы в роддом. После выписки она сообщила супругу, который был на вахте, что родила сына.

Перед возвращением супруга женщина вновь отправилась в кемеровский роддом, взяла в палате чужого ребенка и попыталась с ним скрыться.

- В ходе предварительного расследования женщина не раскаялась, не попросила прощения у родителей новорожденного ребенка. Настаивала, что преступление совершила не она, аргументируя, что никто не видел, что ребенка из палаты выносила именно она, а то, что ее остановили на улице с новорожденным в руках, объяснить не может, так как в этот момент потеряла память, - сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

Однако экспертиза подтвердила, что в момент похищения женщина осознавала свои действия. Приговором суда ей назначено наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима.

В отношении 57- летнего начальника контрольно-пропускной службы медицинского учреждения, допустившего свободный доступ в родильное отделение посторонних, также возбудили уголовное дело.

- В ходе следствия подозреваемый дал признательные показания, тем самым способствовал раскрытию и расследованию преступления, в содеянном искренне раскаялся, потерпевшей лично принес извинения. Возместил причиненный вред путем перечисления денежных средств в один из интернатов для детей, следствие ходатайствовало перед судом о назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Суд вынес решение о назначении штрафа, - сообщает пресс-служба ведомства.

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