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Только на трех кузбасских пляжах можно купаться

Остальные, по данным Роспотребнадзора, опасны для кузбасссовцев
Екатерина РомановаЕкатеринаРоманова
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Только на трех кузбасских пляжах можно купаться

Только на трех кузбасских пляжах можно купаться

Фото: Екатерина РОМАНОВА

Лишь три пляжа в Кузбассе являются безопасными для отдыхающих. На всех остальных, по данным Роспотребнадзора, купаться опасно.

Специалисты регионального Роспотребнадзора провели очередную проверку 61 места массового отдыха и 29 пляжей. Как оказалось, всем требованиям безопасности соответствуют лишь три из них. Так, можно спокойно купаться на озере Песчаном в Тисульском районе, на пляже санатория «Кедровый бор» в деревне Подъяково Кемеровского района и на правом берегу реки Кии в Мариинске – выше автодорожного моста. Во всех остальных случаях пробы воды не соответствуют гигиеническим нормам, и купание здесь может привести к возникновению кишечных инфекций. А вот загорать и отдыхать у воды можно: пробы почвы соответствуют гигиеническим показателям.

Итак, качество воды по микробиологическим показателям не соответствует нормам на следующих пляжах:

- Кемерово: Правая Гавань, з/о Чайка.

-Кемеровский район: Журавлево; кафе «Лазурный берег»; Суховского с/п; д. Смолино; пляж «Фортуна».

- Киселевск: пруд «Акчурлинский»; городской пляж р. Кара-Чумыш.

- Прокопьевск и Прокопьевский район: пруд «Перекресток», поселок Чистугаш, пруд «Солнышко»; поселок Центральный пруд «Зеркальный»; село Большая Талда пруд «Весенний»; пруд «Тещин язык».

- Осинники: городской пляж.

- Калтан: городской пляж.

- Новокузнецк: пляж «Левобережный», река Томь, Центральный район; пляж «Дельфин»; пляж «Южный» на озере в поселке Чистая грива; пляж «Водный»; пляж «Уют»; зоны отдыха «Мираж»; рекас Томь в районе Новоильинского моста; пляж «Топольники-1» и пляж «Топольникт-2», река Томь, Кузнецкий район.

- Междуреченск, Мыски, Междуреченский район: зона отдыха в районе кинотеатра «Кузбасс», река Уса.

- Ленинск-Кузнецкий: река Иня у Байкаимского моста.

Также специалисты роспотребнадзора отметили, что по паразитологическим показателям все пляжи соответстуют нормам.

портрет явления