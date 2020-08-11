ТНТ запускает одно из самых массовых и сумасшедших шоу на российском телевидении «Золото Геленджика»!

Победителя шоу ждет главный приз от телеканала ТНТ — 1 кг чистого золота. Фото: канал ТНТ

Уже очень скоро более тысячи участников, представляющих все 85 регионов России, приедут в солнечный Геленджик, чтобы побороться за главный приз от телеканала ТНТ — 1 кг чистого золота. Но для того, чтобы победить, им придется пройти самые необычные и экстремальные испытания. Да, будет опасно, страшно и очень смешно. Вести новый проект и ставить диагнозы всем одержимым золотой лихорадкой будут Иван Охлобыстин и Кристина Асмус, а поможет им Тимур Родригез.

Формат, который условно можно назвать чем-то вроде массовой и сумасшедшей эстафеты на выживание, родился в голове японского режиссера Такеши Китано еще в 1986 году. Он решил собрать самых безбашенных жителей своей страны и устроить между ними спортивные соревнования. Но самое главное, чтобы все конкурсы и эстафеты были максимально экстремальными, невероятно креативными и смешными. Через 30 с лишним лет японскую идею было решено реализовать в нашей стране, но сделать это самобытно, по-русски, без оглядки на оригинал. В итоге, все получилось так, как мы любим: с нашим колоритом и невероятным размахом — на гигантской территории парка развернулась просто беспрецедентная стройка. Ничего подобного нет больше нигде в России.

Что же получилось у нас? Огромный парк развлечений, в который невозможно попасть и совершенно точно оттуда просто невозможно выбраться. Точнее, сделать это получится только у одного из 85-ти участников, заступающих на дистанцию. Он и получит шанс выиграть 1 кг золота. Но для этого придется пройти огромное количество самых сумасшедших и экстремальных испытаний. И само собой, Иван Иванович никому не собирается отдавать золото за просто так.

Однозначно сказать на что похоже новое шоу «Золото Геленджика» просто невозможно. Это и эстафета, наполненная самыми невероятными препятствиями, и легкоатлетические соревнования по несуществующим видам спорта, в которых каждый сможет установить свой собственный мировой рекорд, ну или как минимум широко улыбнуться в камеру, угодив в очередную коварную ловушку. Вот только несколько конкурсов, которые придется пройти участникам шоу «Золото Геленджика».

«Соты» - участник попадает в пространство, с большим количеством дверей. Его задача найти правильный выход, в противном случае, выскочив наружу он упадет прямо в бассейн.

«Большая кукуруза» - в классическом «Такеши» используется платформа в виде гриба, с которой нужно будет перепрыгнуть пропасть и не упасть в воду. В нашем варианте это будет гигантская кукуруза. Все-таки курорт, Геленджик.

«Подвесной мост» - участник должен пробежать от самого начала и до конца, при этом различные персонажи, населяющие парк, будут стараться его сбить с ног и вытолкнуть с моста.

«Большой футбол» - конкурс, похожий на мост, с той лишь разницей, что участники будут получать удары большими мечами, подвешенными на веревках.

«Японский квартал» - участники должны будут выйти на поединок либо с огромным сумоистом, либо с маленьким щупленьким каратистом. Соперника должен определить жребий.

Уже сейчас ТНТ отобрал более тысячи спортивных, ярких, остроумных, ироничных и отважных людей в возрасте от 18 до 88 лет, готовых посмеяться над собой, бросить вызов здравому смыслу и, конечно, победить в шоу «Золото Геленджика». Участник проекта будет биться за себя и за свою малую Родину, доказывая всей России, что самые отважные, спортивные и веселые люди, живут именно в его регионе.

«Золото Геленджика», в сентябре на ТНТ. 16+