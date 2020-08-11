Сергей Цивилев проверил ход строительства важнейших объектов Кузбасса

Сергей Цивилев отметил, что молодежь видит, какие изменения происходят в Кузбассе, и сама участвует в преобразовании региона. Фото: пресс-служба АПК

На самых главных строительных площадках Кузбасса побывал губернатор Сергей Цивилев. Он проверил ход работ по строительству здания кассационного суда, ледового дворца «Кузбасс», а также новой школы в микрорайоне 7б в Кемерове.

- Пообщался со строителями - они мотивированы, работают с энтузиазмом и настроены сдать объекты в установленные сроки. При этом они применяют рационализаторские технологические решения, которые позволяют сэкономить бюджетные деньги, - рассказал Сергей Цивилев. - Рядом с опытными строителями трудится много бойцов студотрядов. Молодежь видит, какие изменения происходят в Кузбассе, и заинтересована участвовать в развитии региона.

Строительство здания кассационного суда завершено уже на 90 процентов: планируется, что все работы будут выполнены к Дню шахтера. Здесь уже вовсю идут финальные отделочные работы, монтаж лифтов, благоустройство территории. В новом 8-этажном здании разместятся 42 зала судебных заседаний, конференц-зал на 100 мест, зал президиума на 200 мест и примерно 300 рабочих кабинетов. В будущем юрисдикция суда распространится на 12 субъектов РФ.

На 40 процентов построен ледовый дворец «Кузбасс». Срок его сдачи - 2021 год, как раз в год празднования 300-летия Кузбасса. Здесь будет все необходимое для занятий спортом и проведения соревнований - от ледовой арены с трибунами и бассейна до научно-производственного центра здорового питания, лыжероликодрома, комплекса для хаф-пайпа - дисциплины фристайла, в которой спортсмены демонстрируют катание и трюки в специальном спортивном сооружении дугообразной конструкции.

Вовсю кипит работа на стройплощадке школы на 1225 мест в микрорайоне 7б. Работы выполнены на 17 процентов и идут в соответствии с графиком. Школа будет состоять из трех блоков с разной этажностью, конструкцией и назначением. В двух из них разместятся учебные классы, два спортзала, зрительный зал на 350 мест, пищеблок и столовая.

Третий же блок предназначен для спортивной школы, где, помимо прочего, предусмотрены два тренировочных поля для фехтования и поле единоборств.

Объект планируется сдать в 2021 году. Объем финансирования составит 1,81 миллиарда рублей, в том числе 749,9 миллиона - средства из федеральных источников, 968,2 миллиона - из бюджета области, 87,9 миллиона рублей - из местного бюджета.

КРУТОЙ ПОВОРОТ

В 31 поселке установили солнечные батареи

Работы проводились в рамках программы электрификации Таштагольского района.

В отдаленных и труднодоступных поселках Таштагольского района установлено 190 новых солнечных электростанций. Еще 38 будет смонтировано до конца августа.

Новые источники генерации в 31 поселке Горной Шории были установлены к Международному дню коренных народов мира, который отмечался 9 августа. Работы проводились в рамках программы электрификации Таштагольского района. В 2020 году на эти цели было направлено более 48,9 миллиона рублей из областного бюджета и свыше 3,5 миллиона из муниципального бюджета.

- В 38 удаленных поселках Таштагольского района жители либо никогда не имели электроснабжения, либо получали электроэнергию лишь несколько часов в день. Каждая автономная солнечная станция способна полностью обеспечить дом энергией, мощности хватит для работы всех необходимых в быту приборов, - отметил губернатор Сергей Цивилев во время рабочего визита в Горную Шорию.

Во время поездки глава региона проконтролировал, как выполняется программа электрификации в поселках Суета и Усть-Анзас, а также поздравил жителей Горной Шории с Международным днем коренных народов мира. До конца августа солнечные панели будут установлены еще в шести самых малочисленных и труднодоступных поселках - Белке, Нымзасе, Верхнем и Нижнем Бугзасах, Алзаке Изенголе, Казеке Джелсае.

ЦИФРА ДНЯ

250 тысяч рублей - столько стоит один комплекс солнечной электростанции.

Он включает в себя четыре солнечные панели, которые закрепляются на металлической раме, инвертор и аккумуляторную батарею. Установка дает возможность круглосуточно потреблять до 3 кВт электроэнергии. Аккумулятор рассчитан на 10 лет работы, а солнечные панели прослужат около 25 лет.

ДОБРОЕ ДЕЛО

Детский парк открылся в кузбасском поселке

Над созданием парка в поселке работали все вместе. Фото: пресс-служба АПК

Кроме фонтана и альпийской горки в нем есть игровая площадка и спортивный комплекс.

Новый детский парк появился в поселке Журавлевы Горы благодаря желанию местных жителей сделать пространство вокруг себя красивым и комфортным. На открытие парка они пригласили губернатора Сергея Цивилева.

Игровая площадка и спортивный комплекс, альпийская горка и фонтан - таким представляли детский парк жители кузбасского поселка Журавлевы Горы. Все вместе работали над его созданием: высаживали липы, клены, ели, цветы, предлагали идеи - каким быть детскому парку. Благодаря местному художнику здесь появилась изящная статуя - журавли.

Перерезать же красную ленту выпала честь Алисе Петровой - ей как раз в этот день исполнялось три года. И Алиса, и другие ребятишки тут же отправились играть на новой площадке.

- То, как жители Журавлевых Гор относятся к месту, где живут, - яркий пример того, что изменения к лучшему начинаются со своего дома и собственной улицы, - отметил Сергей Цивилев, побывавший на открытии нового детского парка. - И каждый житель Кузбасса может в этом участвовать.