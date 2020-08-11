В Кузбассе кредитный кооператив обманул вкладчиков на 80 миллионов рублей. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

В Кузбассе суд вынес приговор в отношении бывших руководителей кредитного кооператива, которые обманули вкладчиков. В общей сложности они похитили около 80 миллионов рублей.

В Прокопьевске двое местных жителей учредили микрофинансовую организацию. Не имея собственных средств, они создали потребительский кооператив на основании фиктивного протокола общего собрания пайщиков, а после для привлечения клиентов развернули рекламную кампанию, обещая компенсацию до 40 процентов от внесенной в КПК суммы.

В августе 2014 года кооператив закрылся, деньги пайщикам не выплачивались, и забрать вложенные ранее сбережения они не могли. За помощью обманутые люди обратились в полицию. По результатам проведенной проверки против руководства кооператива было возбуждено уголовное дело.

Как выяснилось в ходе расследования, средства пайщиков мошенники тратили на открытие новых точек выдачи микрозаймов, агентства по доставке суши, турагентства, строительного магазина, ресторана и сауны, на приобретение земельных участков и автомобилей. Выплаты пайщикам они какое-то время осуществляли, но за счет денег новых клиентов.

- В общей сложности потерпевшим по уголовному делу был признан 241 житель Кузбасса, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области. - Сумма ущерба, причиненного пайщикам кооператива, составила около 80 миллионов рублей.

Суд, рассмотрев все материалы дела, приговорил каждого из организаторов финансовой пирамиды к трем годам в исправительной колонии общего режима. Осужденные пытались обжаловать приговор в Кемеровском областном суде, однако их апелляционная жалоба осталась без удовлетворения.

Также суд частично удовлетворил гражданские иски потерпевших. С осужденных была взыскана компенсация причиненного ущерба.