В компании «СУЭК-Кузбасс» организована дистанционная практика для студентов. ФОТО: АО «СУЭК-Кузбасс»

В Центре подготовки и развития персонала АО «СУЭК-Кузбасс» в дистанционной форме организовано прохождение производственной практики для студентов Санкт-Петербургского горного университета (СПГУ).

Коронавирусная эпидемия внесла свои коррективы во многие виды деятельности, в том числе, и прохождение производственной практики студентами высших учебных заведений. Она в большинстве случаев также, как и весь учебный процесс, перешла на дистанционный формат.

За помощью в организации такой ознакомительной практики для студентов второго курса направления «Горное дело» в компанию «СУЭК-Кузбасс» обратилось руководство Санкт-Петербургского горного университета. В Центре подготовки и развития персонала откликнулись на просьбу и провели с помощью платформы для вебинаров и конференций пятидневный обучающий курс введения в специальность «Горнорабочий подземный 3 разряда»

Преподаватели ЦПиРП познакомили более тридцати студентов на примере АО «СУЭК-Кузбасс» с основами горного дела в аспекте подземной разработки угольных месторождений, структурой горного предприятия, работами, выполняемыми подземными горнорабочими. Большое внимание было уделено в ходе телеконференций вопросам обеспечения промышленной безопасности и системе охраны труда. Отдельной темой стало знакомство с устройством, эксплуатацией и ремонтом подземных установок, применяемых на современных угольных шахтах.

- Преподаватели нашего Центра уже с весны практикуют проведение занятий с различными группами обучающихся в дистанционной форме, - говорит директор ЦПиРП Алена Каргополова. – Поэтому трудностей организация онлайн знакомства студентов с будущей профессией не вызвала. Конечно, обычно практика на ряду с теорией подразумевает получение азов именно в работе горнорабочими на конкретном предприятии. Но в нынешней ситуации даже то, что ребята получили первоначальное представление шахтерском труде, через общение с преподавателями, имеющими большой практический опыт, уже хорошо. Мы специально попросили наших сотрудников рассказывать темы в виде презентаций максимально доступным языком, понятным новичкам. К тому же, платформа позволяет вступать в диалог, отвечать на возникающие вопросы.

Отметим, что нынешним летом 35 студентов старших курсов трех профильных вузов - МИСиС, КузГТУ и СПГУ – проходят производственную практику в очной на предприятиях компании «СУЭК-Кузбасс». В основном это ребята, чьи родители проживают в городах, где непосредственно расположены предприятия.