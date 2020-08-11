Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 12 августа Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По сообщению оперативного межведомственного штаба области, на утро среды, 12 августа, в Кузбассе вновь зафиксировано большое число заболевших коронавирусом - оно достигло 94 человек. В общей сложности с момента начала пандемии в регионе заразилось 4638 человек. Из них 1443 пациентов в настоящий момент находятся в больницах Кузбасса и получают необходимое лечение.

Одновременно с этим изменилось и число выздоровевших: 114 жителей региона прошли курс лечения и выписаны из инфекционных стационаров. Всего на утро 12 августа в Кузбассе выздоровело 3163 человека.

Выросло и число пациентов с COVID-19, которые умерли. Так, за сутки выявлено сразу два случая летального исхода. Общее число скончавшихся на данный момент достигло 32.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 7022 человека.

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