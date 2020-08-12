До конца года филиальная сеть Россельхозбанка охватит 97 процентов сельских территорий

До конца 2020 года доля охваченных сельских территорий, где присутствуют отделения и представители Россельхозбанка, увеличится на 25,7 процентного пункта и достигнет 97,2 процента.

«Расширение филиальной сети Россельхозбанка, то есть повышение доступности финансовых услуг, принципиально важно в первую очередь для территорий и населенных пунктов, где работают аграрии – это наша ключевая целевая аудитория и драйвер роста национальной экономики. От увеличения охвата выиграют и малые фермерские хозяйства, и крупный агробизнес, и, конечно, четверть населения России, проживающая на сельских территориях. До конца года мы планируем увеличить охват филиальной сети на сельских территориях еще на 25,7 процентного пункта. А к 2022 году показатель будет доведен до 100 процентов», - комментирует заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Денис Константинов.

К 1 июля 2020 года филиальная сеть банка охватывала 71,5 процента сельских населенных пунктов.

Расширение филиальной сети происходит как за счет охвата сельских территорий, так и городских. Так, с начала 2020 года в городах России было открыто 20 отделений Россельхозбанка по всей России.

В Кузбассе Россельхозбанк представлен в 12 населенных пунктах, до конца 2021 года планируется реновация и открытие нескольких дополнительных офисов, а также организация работы представителей банка практически во всех сельских территория области.

«Наибольшая плотность населения и наивысшая хозяйственная активность в России традиционно сосредоточена в регионах европейской части страны и вдоль ее южной границы. Россельхозбанк выполнил стратегически важную задачу и обеспечил охват сельских территорий в этих районах на уровне от 60 процентов и выше, во многих из них – более 80 процентов», – отмечает Денис Константинов.

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