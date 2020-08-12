Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 13 августа Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как меняется ситуация с коронавирусом в Кузбассе? Ежедневно мы рассказываем об этом.

На утро 13 августа в Кузбассе медики выявили 13 новых случев заболевания коронавирусом. Теперь число заболевших достигло 4736 человек. Среди них – 3229 выздоровевших. О последних 66 случаях выздоровления стало известно утром 13 августа.

Одновременно с этим в инфекционных больницах региона находятся 1474 пациента с диагнозом COVID-19. Еще 7178 человек находятся на домашней 14-дневной изоляции, в инфекционных стационарах и обсерваторах.

Число случаев смерти среди больных с коронавирусом достигло 33 человек.

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