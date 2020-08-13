Замгубернатора Кузбасса рассказал о переносе углепогрузочной станции в Мысках. ФОТО: страница Андрея Панова в соцсетях

Замгубернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов рассказал, почему не переносят углепогрузочную станцию из Бородина и как на разрезе «Кийзасский» устраняют нарушения, выявленные Росприроднадзором.

Углепогрузочная станция

Андрей Панов проверил, как устраняются на разрезе «Кийзасский» нарушения, выявленные Росприроднадзором. Как оказалось, перенести углепогрузочную станцию из поселка Бородино в соответствии с поручением губернатора пока нет возможности.

- По ряду причин в срок выполнить это поручение «Кийзасскому» не удается, - отметил у себя на странице в соцсетях Андрей Панов. - Вариант, одобренный жителями, не поддержали ученые, поэтому с учетом пожеланий мысковчан разрабатывается новый проект строительства углепогрузки.

Работой же станции, которая сейчас действует в Бородине, замгубернатора остался недоволен. Как оказалось, здесь установили три водяные пушки и защитные экраны, которые должны защищать от угольной пыли. Однако штабели с углем насыпают настолько высокие, что в ветреную погоду пыль летит поверх экранов, и пушки не помогают.

- Из-за того, что сроки переноса станции сдвинулись, поручил директору «Кийзасского» принять меры, чтобы бородинцы не страдали от ее работы, - заявил Андрей Панов. - Вариантов масса, главное - решать задачу не для галочки, а реально.

Зарыбление. ФОТО: страница Андрея Панова в соцсетях

Работать незаметно

Также замгубернатора отметил, что на разрезе ведется работа для устранения замечаний Росприроднадзора. По данным руководства разреза, за последнее время сделано больше для сохранения окружающей среды, чем за предыдущие годы.

- Это, конечно, хорошо, что начали работу. Но так нужно было делать сразу, с самого открытия разреза. В идеале, природоохранные мероприятия нужно выполнять так, чтобы люди вообще не знали о работе угольных предприятий, - заметил Андрей Панов.

Замгубернатора сделал акцент на том, что кузбассовцы не должны страдать из-за взрывов, угольной пыли, черной пленки на поверхности воды. Только в этом случае работу разреза можно считать нормальной.

Саженцы не прижились. ФОТО: страница Андрея Панова в соцсетях

Мальки и деревья

Год назад из-за схода отвала образовалось озеро, пострадала при ЧП и река Большой Кийзас. Однако угольщики взяли на себя ответственность и стараются устранить причиненный природе ущерб. Так, в озеро и реку выпущены мальки. Причем в появившемся озере сейчас бригада из трех человек убирает остовы деревьев, в ближайшее время привлекут дополнительные силы для расчистки водоема. А вот высаженные осенью саженцы не прижились - посадку повторят в этом году.

Подводя итог, Андрей Панов отметил, что если бы угольные компании с самого начала выстраивали нормальный диалог с жителями, выполняли свои обещания и природоохранные мероприятия должным образом, то поводов для протестов не возникло бы. Сейчас же компании придется постараться, чтобы обрести доверие кузбассовцев.